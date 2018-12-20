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ЛДПР поддержала кандидатуру Игоря Лебедева на пост главы РФС

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Фракция ЛДПР в Госдуме заявила о поддержке кандидатуры вице-спикера Игоря Лебедева в качестве кандидата на пост главы Российского футбольного союза (РФС).

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"В связи с предстоящими выборами нового руководителя РФС, фракция ЛДПР в Госдуме официально объявила о поддержке кандидатуры Игоря Лебедева на эту должность, который сейчас является заместителем председателя Государственной Думы. Фракция ЛДПР заявляет, что будет настаивать на назначении главой РФС Игоря Лебедева", - говорится в распространенном в четверг заявлении либерал-демократов.

Как сообщалось, вице-премьер правительства России Виталий Мутко покинул пост президента РФС. Исполнять обязанности руководителя до 22 февраля следующего года будет глава Российской премьер-лиги Сергей Прядкин.

У Лебедева, который сейчас является членом исполкома РФС, "есть все основания занять такую ответственную должность", считают в ЛДПР.

Мутко в декабре прошлого года заявил, что приостанавливает деятельность на посту президента РФС на время разбирательства в Спортивном арбитражном суде - он подал иск из-за того, что МОК пожизненно отстранил его от посещения Олимпиад.

С тех пор и.о. президента РФС являлся Александр Алаев.

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Теги: футбол, РФС

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