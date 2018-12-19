Мутко покинул пост президента РФС

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Виталий Мутко покидает пост президента РФС, говорится в заявлении союза.

"Виталий Мутко покидает пост президента Российского футбольного союза", - говорится в заявлении РФС на странице союза в твиттере в среду.

⚡Виталий Мутко покидает пост президента Россйского футбольного союза pic.twitter.com/JfOM1QDc2k — РФС (@official_rfs) 19 декабря 2018 г.

Мутко в декабре прошлого года заявил, что приостанавливает деятельность на посту президента РФС на время разбирательства в Спортивном арбитражном суде - он подал иск из-за того, что МОК пожизненно отстранил его от посещения Олимпиад.

С тех пор и.о. президента РФС являлся Александр Алаев.

До февраля 2019 года и. о. президента РФС будет глава Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин, сообщил член исполкома РФС Игорь Лебедев. 22 февраля состоится внеочередная отчетно-выборная конференция РФС, где выберут нового президента организации.

Исполком РФС назначил дату проведения внеочередной отчетно-выборный конференции РФС на 22 февраля 2019 г в связи с письменным заявлением Виталия Мутко о сложении полномочий Президента РФС

До 12 февраля выдвижение кандидатов на пост Президента

Ио до конференции Прядкин СГ — Игорь Лебедев (@Russian1972) 19 декабря 2018 г.

Мутко возглавлял РФС с апреля 2005 по ноябрь 2009 года, а также с сентября 2015 года.