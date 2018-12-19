Спорт

Мутко покинул пост президента РФС

Есть обновление от 13:55

До февраля 2019 года и. о. президента организации будет глава Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин

Мутко покинул пост президента РФС
Вице-премьер РФ Виталий Мутко
Фото: Reuters

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Виталий Мутко покидает пост президента РФС, говорится в заявлении союза.

"Виталий Мутко покидает пост президента Российского футбольного союза", - говорится в заявлении РФС на странице союза в твиттере в среду.

Мутко в декабре прошлого года заявил, что приостанавливает деятельность на посту президента РФС на время разбирательства в Спортивном арбитражном суде - он подал иск из-за того, что МОК пожизненно отстранил его от посещения Олимпиад.

С тех пор и.о. президента РФС являлся Александр Алаев.

До февраля 2019 года и. о. президента РФС будет глава Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин, сообщил член исполкома РФС Игорь Лебедев. 22 февраля состоится внеочередная отчетно-выборная конференция РФС, где выберут нового президента организации.

Мутко возглавлял РФС с апреля 2005 по ноябрь 2009 года, а также с сентября 2015 года.

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Теги: футбол, РФС, Виталий Мутко

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