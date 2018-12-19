И.о. главы РФС Прядкин не будет выдвигаться в президенты организации

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Назначенный исполняющим обязанности президента Российского футбольного союза Сергей Прядкин заявил о том, что не будет принимать участие в выборах главы организации, которые состоятся на внеочередной отчетно-выборной конференции РФС 22 февраля.

"Нет", - ответил Прядкин на соответствующий вопрос на пресс-конференции в среду.

Бывший и.о. президента РФС Александр Алаев заявил, что пока не определился, будет ли выдвигать свою кандидатуру.

"Сегодняшняя ситуация для меня неожиданная, пока я не готов ответить на этот вопрос. Сейчас конец тяжелого года, надо подвести итоги, посмотреть вокруг, поставить задачи на следующий год. На данный момент не готов", - сказал Алаев.

Он также сообщил, что при выборе и.о. президента РФС кандидатура почетного президента РФС Никиты Симоняна не рассматривалась из-за состояния его здоровья.

На вопрос о том, будет ли выдвигаться на пост президента РФС Александр Дюков, Алаев заявил, что вопросы о возможных кандидатах на исполкоме не обсуждались, а каждый желающий может подать заявку до 13 января.

Алаев отметил, что пока заявок на пост президента РФС не было, и вопрос о возможных кандидатах на исполкоме не обсуждался.

До 13 января будут приниматься заявки от претендентов на пост главы РФС и на вступление в исполком РФС. Выборы президента РФС и членов исполкома состоятся 22 февраля на внеочередной отчетно-выборной конференции.

Ранее в среду сообщалось, что Виталий Мутко написал заявление об уходе с поста президента РФС. До 22 февраля 2019 года исполнять обязанности главы РФС будет Сергей Прядкин.

25 декабря 2017 года Мутко объявил о приостановлении своих полномочий президента РФС. Исполняющим обязанности президента РФС тогда стал Александр Алаев, который также является генеральным директором организации.