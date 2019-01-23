Серена Уильямс вылетела с Australian Open

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Экс-первая ракетка мира американка Серена Уильямс проиграла в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Она уступила чешке Каролине Плишковой со счетом 4:6, 6:4, 5:7. Причем в третьем cете Уильямс-младшая вела со счетом 5:1, имела несколько матчболов, но так и не смогла победить соперницу.

В полуфинале Плишкова встретится с японкой Наоми Осакой. В другом поединке 1/2 финала Australian Open еще одна представительница Чехии Петра Квитова сыграет против американки Даниэль Коллинз.