Черчесов внес 56 игроков в расширенный список на отборочные матчи ЧЕ

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - В расширенный список футболистов-кандидатов в сборную России на отборочные матчи чемпионата Европы 2020 года вошли 56 игроков, сообщил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов в инстаграме.

"Нам обязательно нужно попасть на Евро-2020. Чемпионат мира показал, что без хорошей хозяйки турнир проходит мимо. Мы достаточно качественно сыграли в Лиге Наций, оставили для себя лазейку, чтобы выйти в финальную часть. Вчера я подал список кандидатов на попадание в сборную из 56 футболистов", - написал тренер.

"Мы никого не обделяем вниманием, проверяем новые имена, ведь кто-то закончил карьеру после чемпионата мира, кто-то сейчас не соответствует уровню сборной. Нужно быть гибким и двигаться вперед", - добавил он.

В одну группу со сборной России по футболу на отборочном этапе чемпионата Европы-2020 попали национальные команды Бельгии, Шотландии, Кипра, Казахстана и Сан-Марин