Спорт

Любители футбола смогут посетить матчи Евро-2020 в России по Fan ID

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Паспорт болельщика могут использовать болельщики для посещения матчей чемпионата Европы по футболу в 2020 году, которые пройдут в России, сообщили в пресс-службе оргкомитета Евро-2020.

"Это предложение в процессе обсуждения сторон", - сказали "Интерфаксу" в оргкомитете в четверг.

Три групповых матча и четвертьфинал чемпионата Европы 2020 года пройдут в Санкт-Петербурге.

Получившие Fan ID болельщики ЧМ-2018 приезжали в Россию без визы. Позже российские власти предложили использовать паспорт болельщика и для других международных соревнований, проводимых в России.

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Теги: футбол, Евро-2020, Петербург

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