Спорт

Сергей Ковалев вернул себе чемпионский пояс WBO

Российский боксер-полутяжеловес выиграл 12-раундовый матч-реванш у колумбийца Альвареса

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Российский боксер Сергей Ковалев одержал победу над колумбийцем Элейдером Альваресом в матче-реванше за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе.

Поединок прошел в Далласе в ночь на воскресенье по московскому времени. Бой растянулся на все 12 раундов, победа россиянину была присуждена решением судей по очкам.

Теперь на счету 35-летнего Ковалева 33 победы при трех поражениях и одной ничьей.

В августе 2018 года россиянин лишился чемпионского пояса WBO, потерпев поражение от Альвареса. Поединок, также состоявшийся в США, завершился техническим нокаутом в седьмом раунде.

Что касается 35-летнего Альвареса, который вернул чемпионский пояс россиянину, то до матча-реванша с Ковалевым он не знал поражений: у него было 24 победы в 24 боях (из них половина – нокаутом).

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Теги: бокс, Сергей Ковалев

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