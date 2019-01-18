Американские СМИ узнали об аресте боксера Ковалева летом 2018 года

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе россиянин Сергей Ковалев в июне 2018 года был арестован в Калифорнии по подозрению в нанесении телесных повреждений женщине, утверждает портал TMZ Sports.

По информации журналистов, 9 июня 2018 года боксера арестовали после заявления женщины, которая обвинила россиянина в том, что он ударил ее по лицу. Сам Ковалев эти обвинения отверг.

Источники портала утверждают, что она встретила спортсмена на вечеринке, но не приняла его ухаживаний. После этого он вместе со знакомым проследовал за ней и якобы ударил. Женщина утверждает, что получила сотрясение мозга и перелом носа.

Сообщается, что предварительное судебное заседание уже состоялось и Ковалев не признал себя виновным. Следующее слушание намечено на март.

Через два месяца после предполагаемого ареста россиянин провел поединок за титул чемпиона мира по версии WBO, уступив колумбийцу Элейдеру Альваресу.

Ресурс BoxingScene обратился к команде Ковалева за комментарием, но пока не получил ответа.

В феврале должен состояться матч-реванш с Альваресом.