В Кремле прокомментировали решение Международного паралимпийского комитета по ПКР

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - В Кремле надеются, что драматическая страница, связанная с допингскандалами в российском спорте, будет перевернута.

Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал решение Международного паралимпийского комитета (МПК) частично восстановить в правах Паралимпийский комитета России (ПКР).

"Надеемся, что за счет конструктивной, транспарентной работы нашим спортивным властям вместе с их коллегами удастся перевернуть эту страницу в отношениях с международными спортивными организациями", - сказал Песков.

"Мы, безусловно, рады за наших паралимпийцев. Вы знаете, что (президент РФ Владимир) Путин никогда не обделял их вниманием, выражал им всегда полную и безоговорочную поддержку, а в нашей стране все восхищаются героизмом и мастерством наших паралимпийцев", - сказал Песков, выразив надежду, что паралимпийцы РФ "и дальше будут радовать своих болельщиков в нашей стране и за рубежом".

В пятницу стало известно, что МПК частичном восстановил членство ПКР. "МПК объявил 8 февраля, что при определенных условиях снимает отстранение ПКР до 15 марта, когда будут объявлены дополнительные критерии восстановления", - говорится в заявлении МПК.

Единственным не выполненным Россией пунктом из 70 условий осталось признание доклада независимого эксперта Всемирного антидопингового агентства Ричарда Макларена.

Как заявил глава Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс, в МПК осознают, что Россия, скорее всего, никогда не признает позиций доклада Макларена.

Он отметил, что российские спортсмены смогут выступить на Паралимпиадах 2020 и 2022 годов только при соблюдении строгих критериев. По его словам, паралимпийцы из РФ и после решения разрешить им выступать на паралимпиадах останутся самыми часто тестируемыми участниками соревнований.

Членство Паралимпийского комитета России в МПК было приостановлено в августе 2016 года на основании выводов доклада Макларена.