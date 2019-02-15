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Стадион "Санкт-Петербург" будет претендовать на проведение финала ЛЧ-2021

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Российский футбольный союз (РФС) подал заявку на проведение финала Лиги чемпионов УЕФА в 2021 году на стадионе "Санкт-Петербург", сообщил гендиректор РФС Александр Алаев.

"Сегодня РФС подал в УЕФА окончательную заявку на проведение финала Лиги чемпионов 2021 года на стадионе "Санкт-Петербург", - сказал Алаев "Интерфаксу" в пятницу.

Он считает, что у стадиона "высокие шансы на победу, не исключено, что в апреле состоится инспекционный визит УЕФА, а окончательное решение будет вынесено 29 мая на исполкоме УЕФА".

Теги: футбол, Санкт-Петербург

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