Хоккей на футбольном стадионе в Петербурге собрал более 70 тыс. зрителей

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Более 70 тыс. человек пришли на хоккейный матч, впервые прошедший на футбольном стадионе на Крестовском острове в Петербурге. Согласно опубликованной на официальной странице Федерации хоккея России в "ВКонтакте" информации, 71 381 зритель присутствовали матче Россия - Финляндия.

"81 тыс. болельщиков суммарно побывала на концертах, активностях Hockey Classic Fest и игре на городском стадионе 16 декабря", - отмечается в сообщении.

Игра прошла в рамках кубка Первого канала Европейского хоккейного тура. В первых двух играх кубка сборная России одержала победы над Швецией (3:2 по буллитам) и Чехией (7:2). После победы на Финляндией 5:0 сборная России завоевала кубок.

Готовить стадион к хоккею начали после матча "Зенита" 9 декабря. Футбольное поле было укрыто настилами, в центре смонтирована холодильная система, а оставшееся до стационарных трибун пространство заполнили временными сидячими местами.

Это первый в истории стадиона хоккейный матч. Организаторы отмечают, что его посещаемость стала рекордной для хоккея в России. Предыдущий рекорд (55 тыс. зрителей) принадлежал московским "Лужникам" и матчу сборных СССР и Швеции в 1957 году.