Россиянин Кудряшов забил победный мяч в первом матче за турецкий "Истанбул"

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Российский футболист Федор Кудряшов отметился голом в первом матче за турецкий клуб "Истанбул Башакшехир", куда он перешел нынешней зимой.

В матче 22-го тура турецкой Суперлиги против "Антяльяспора" в гостях он поразил ворота соперника на 33-й минуте. За шесть минут до этого защитник сборной России получил желтую карточку.

Çalışılmış çok güzel bir gol Kudryashov"a dikkat pic.twitter.com/ORtzOE5pFO — herekeli sedat (@sedatxfiles) February 18, 2019

Гол Кудряшова оказался единственным в матче, "Истанбул" победил – 1:0. В активе команды 48 очков, она лидирует в турнирной таблице, на шесть баллов опережая идущий вторым "Галатасарай".

Кудряшов начал карьеру в команде "Сибиряк" (Братск), а с 2005 по 2012 годы провел в московском "Спартаке", а также – на правах аренды – в подмосковных "Химках", томской "Томи" и ФК "Краснодар". Далее в его карьере были грозненский "Терек", "Ростов" (Ростов-на-Дону) и казанский "Рубин", контракт с которым расторг в январе нынешнего года. После этого он перешел в "Истанбул".

В составе сборной России он выступил в матчах домашнего чемпионата мира-2018, дошел с ней до четвертьфинала, за что получил звание заслуженного мастера спорта.