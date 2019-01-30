Головин впервые забил за "Монако"

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Полузащитник сборной России по футболу Александр Головин открыл счет голам за "Монако", в который он перешел из московского ЦСКА летом 2018 года.

На 24-й минуте выездного матча 1/2 финала Кубка Франции против "Генгама" футболисты "Монако" провели контратаку, венцом которой стал точный удар россиянина из пределов штрафной справа. До нее он добежал от вратарской площади своей команды.

First goal of Golovin in France



Pretty awesome 🤓👏🏼 pic.twitter.com/pTAugxGb6N — Stefano Conforti (@confortistefano) January 29, 2019

Так счет стал 2:0 в пользу "Монако", однако команде удержать его не удалось: во втором тайме "Генгам" отыгрался. К тому же, с 14-й минуты "Монако" играл в меньшинстве: красную карточку получил Вильям Ванкер, в России известный по выступлениям за московское "Динамо" в сезоне-2014/15.

Основное время матча завершилось вничью, в серии пенальти успех сопутствовал "Генгаму" (5:4). Что касается Головина, он был заменен на 78-й минуте игры, а потому в серии пенальти участия не принимал.

Матч против "Генгама" оказался первым для главного тренера "Монако" Леонарду Жардима после возвращения в клуб. Он был уволен осенью прошлого года из-за неудовлетворительных результатов. Его сменил Тьерри Анри, но и ему не удалось вывести "Монако" из подвала турнирной таблицы чемпионата Франции. 26 января Жардим вернулся на пост главного тренера команды. Сейчас она на предпоследнем, 19-м месте в чемпионате.