Главные новости
СпортНурмагомедов дисквалифицирован на девять месяцев за драку после боя с МакгрегоромВ миреПарламент Великобритании решил не покидать ЕС без сделки с БрюсселемВ миреПравославная церковь в Америке отказалась признавать новую церковь Украины
Спорт

Головин впервые забил за "Монако"

Перебежав почти все поле, он завершил контратаку своей команды точным ударом. Но "Монако" победу не удержал, а затем проиграл в серии пенальти.

Головин впервые забил за "Монако"
Футболист "Монако" Александр Головин, архивное фото
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Полузащитник сборной России по футболу Александр Головин открыл счет голам за "Монако", в который он перешел из московского ЦСКА летом 2018 года.

На 24-й минуте выездного матча 1/2 финала Кубка Франции против "Генгама" футболисты "Монако" провели контратаку, венцом которой стал точный удар россиянина из пределов штрафной справа. До нее он добежал от вратарской площади своей команды.

Так счет стал 2:0 в пользу "Монако", однако команде удержать его не удалось: во втором тайме "Генгам" отыгрался. К тому же, с 14-й минуты "Монако" играл в меньшинстве: красную карточку получил Вильям Ванкер, в России известный по выступлениям за московское "Динамо" в сезоне-2014/15.

Основное время матча завершилось вничью, в серии пенальти успех сопутствовал "Генгаму" (5:4). Что касается Головина, он был заменен на 78-й минуте игры, а потому в серии пенальти участия не принимал.

Матч против "Генгама" оказался первым для главного тренера "Монако" Леонарду Жардима после возвращения в клуб. Он был уволен осенью прошлого года из-за неудовлетворительных результатов. Его сменил Тьерри Анри, но и ему не удалось вывести "Монако" из подвала турнирной таблицы чемпионата Франции. 26 января Жардим вернулся на пост главного тренера команды. Сейчас она на предпоследнем, 19-м месте в чемпионате.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: футбол, Александр Головин

Новости по теме

Спорт
Головин впервые забил за "Монако"Головин впервые забил за "Монако"
Перебежав почти все поле, он завершил контратаку своей команды точным ударом. Но "Монако" победу не удержал, а затем проиграл в серии пенальти.Подробнее
 Нурмагомедов дисквалифицирован на девять месяцев за драку после боя с МакгрегоромНурмагомедов дисквалифицирован на девять месяцев за драку после боя с Макгрегором
Еще он должен выплатить штраф в размере $500 тысячПодробнее
 Владимир Крамник объявил о завершении карьерыВладимир Крамник объявил о завершении карьеры
14-й чемпион мира посетовал, что начал терять мотивацию, на последнем для себя турнире в Голландии он занял последнее, 14-е местоПодробнее
 Футболист сборной Украины Ракицкий перешел из "Шахтера" в "Зенит"Футболист сборной Украины Ракицкий перешел из "Шахтера" в "Зенит"
Ракицкий подписал контракт на 3,5 годаПодробнее
Смолов объяснил, почему не смог забить пенальти в четвертьфинале ЧМ-2018Смолов объяснил, почему не смог забить пенальти в четвертьфинале ЧМ-2018
В интервью Ксении Собчак он извинился перед страной и рассказал, завидует ли Артему Дзюбе, который, в отличие от него, стал героем турнираПодробнее
 Новак Джокович победил Рафаэля Надаля в финале Australian OpenНовак Джокович победил Рафаэля Надаля в финале Australian Open
Сербский теннисист стал самым титулованным участником турнира в мужском одиночном разрядеПодробнее
 Федор Емельяненко проиграл Райану Бейдеру в бою за чемпионский пояс BellatorФедор Емельяненко проиграл Райану Бейдеру в бою за чемпионский пояс Bellator
Поединок, прошедший в Лос-Анджелесе, завершился нокаутом на первой минуте первого раундаПодробнее
 Гол Черышева помог "Валенсии" разгромить "Вильярреал" в чемпионате ИспанииГол Черышева помог "Валенсии" разгромить "Вильярреал" в чемпионате Испании
Но праздновать гол россиянин не стал, поскольку принадлежит "Вильярреалу", а в "Валенсии" играет на правах аренды. Видео гола прилагается.Подробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Фотогалереи
Фотохроника 29 января6 фото
29 января
Фотохроника 29 января
Вручение премии Гильдии киноактеров США10 фото
28 января
Вручение премии Гильдии киноактеров США
Лучшие фото недели10 фото
25 января
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Последние новости
Главные новости
СпортНурмагомедов дисквалифицирован на девять месяцев за драку после боя с МакгрегоромВ миреПарламент Великобритании решил не покидать ЕС без сделки с БрюсселемВ миреПравославная церковь в Америке отказалась признавать новую церковь УкраиныСпортГоловин впервые забил за "Монако"ЭкономикаВ Минфине РФ оценили шансы получить от Венесуэлы выплаты по внешнему долгуВ РоссииМоскалькова предложила учитывать воспитание детей в трудовом стаже женщин

Головин впервые забил за "Монако"

Головин впервые забил за "Монако"Перебежав почти все поле, он завершил контратаку своей команды точным ударом. Но "Монако" победу не удержал, а затем проиграл в серии пенальти. Подробнее

Болтон пригрозил последствиями тем, кто навредит лидеру оппозиции Венесуэлы

Число жертв прорыва дамбы в Бразилии достигло 84

Макгрегор отстранен на полгода за драку после боя с Нурмагомедовым

Он также должен выплатить штраф в размере 50 тысяч долларов Подробнее

"Ъ" сообщил о возможном показе новой ракеты "Сармат" инспекторам из США

Парламент Великобритании решил не покидать ЕС без сделки с Брюсселем

Парламент Великобритании решил не покидать ЕС без сделки с Брюсселем"За" проголосовало 318 членов палаты, "против" - 310 человек. Подробнее

Православная церковь в Америке отказалась признавать новую церковь Украины

Православная церковь в Америке отказалась признавать новую церковь Украины"Архиерейский Синод определил: продолжать признавать и поддерживать митрополита Онуфрия в качестве канонического главы и предстоятеля Украинской православной церкви", - говорится в письме Синода Подробнее

Парламент Британии отказался выделить шесть дней на альтернативный план Brexit

Трое погибли в результате крушения медицинского вертолета в США

ФК "Спартак" разгромил "Локомотив" и выиграл турнир в Катаре

Футболисты ЦСКА победили датский "Норшелланн" в товарищеском матче

Адвокат заявил, что Серебренников не давал указаний уничтожить документы "Седьмой студии"

WP сообщила о предложении России построить АЭС в Северной Корее

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_153545467595368701', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');