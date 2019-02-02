Гол Головина помог "Монако" впервые с декабря выиграть матч чемпионата Франции

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Полузащитник сборной России по футболу Александр Головин провел гол во второй подряд игре за "Монако", куда он перешел из московского ЦСКА летом 2018 года.

На 15-й минуте домашнего матча 23-го тура чемпионата Франции против "Тулузы" россиянин развивал контратаку, которую в итоге точным ударом сам и завершил. Получив мяч в центре поля, он передал его направо на Женсона Мартинша, а сам, ускорившись, добежал до штрафной площади соперника: там он получил от партнера обратный пас, после чего пробил в дальний угол справа.

Golovin scores for the second game in a row!



He"s on fire 🔥 pic.twitter.com/z3ICQyNMBR — Stefano Conforti (@confortistefano) February 2, 2019

Так счет стал 1:0, а итоговый результат – 2:1 в пользу "Монако". На 20-й минуте Кристофер Жюльен сравнял счет, на 62-й недавно перешедший из "Челси" в "Монако" Сеск Фабрегас провел победный гол.

Эту игру российский полузащитник начал в стартовом составе, но был заменен на 77-й минуте (при счете 2:1).

Победа позволила "Монако" набрать 18 очков, с которыми, однако, команда по-прежнему находится в подвале турнирной таблицы - на 18-м месте (из 20 команд). До этого "Монако" в чемпионате Франции выигрывал 4 декабря 2018 года в матче 16-го тура против "Амьена" в гостях (2:0).

На нынешней неделе Головин открыл счет голам за "Монако", в похожей комбинации удвоив счет в гостевом полуфинальном матче Кубка Французской лиги против "Генгама". Но в той игре победный счет футболистам "Монако" удержать не удалось: соперник отыгрался, а потом победил в серии пенальти.