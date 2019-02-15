Гол и голевая передача Черышева помогли "Валенсии" победить "Селтик" в Лиге Европы

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Полузащитник сборной России по футболу Денис Черышев отметился результативными действиями в двух голевых атаках испанской "Валенсии" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА против шотландского "Селтика".

На 42-й минуте прошедшей в Глазго игры россиянин завершил контратаку "Валенсии" точным ударом в пустые ворота, получив передачу от Рубена Собрино.

На 49-й минуте уже сам Черышев ассистировал Собрино, который увенчал точным ударом новую контратаку испанского клуба.

Черышев вышел в стартовом составе "Валенсии" и был заменен на 64-й минуте игры. Сам матч завершился со счетом 2:0 в пользу "Валенсии".

Черышев перешел в "Валенсию" из испанского "Вильярреала" на правах аренды 14 августа 2018 года. Срок аренды истечет по окончании сезона.

Черышев является воспитанником структуры мадридского "Реала". Будучи игроком "Реала", он выступал на правах аренды в "Севилье", "Вильярреале" и "Валенсии". С 2016 года права на россиянина принадлежат "Вильярреалу".

Летом прошлого года Черышев в составе сборной России выступал на домашнем ЧМ-2018 и вошел в число лучших бомбардиров турнира - 4 гола. Это помогло национальной команде страны дойти до четвертьфинала, где она уступила будущему финалисту сборной Хорватии по пенальти.