Путин наградил главу ФИФА Орденом Дружбы

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин сообщил, что подписал указ о награждении президента ФИФА Джанни Инфантино Орденом Дружбы.

"Мы сейчас активно занимаемся наследием чемпионата мира по футболу, хотел бы вас еще раз поблагодарить за помощь, которую вы оказали в подготовке и проведении чемпионата мира. И в знак благодарности за эту совместную работу, вы знаете, мной подписан указ о награждении вас Орденом Дружбы РФ", - сказал Путин на встрече с ДИнфантино.

По словам президента РФ, чемпионат мира по футболу, который прошел в России, не просто важен для страны, но и для подрастающего поколения, поскольку это помогает приобщаться к спорту.

"Сейчас перед нами стоит задача использовать все, что было сделано к чемпионату мира, использовать эффективно. И в этом мы тоже рассчитываем на вашу поддержку", - сказал глава государства, заметив, что рад возможности обсудить с президентом ФИФА все эти вопросы.

Инфантино поблагодарил президента РФ на русском: "Спасибо большое".

Он подчеркнул, что рад возможности снова вернуться в Москву и встретиться с Путиным. "Мне была оказана невероятная честь. И, конечно, это также большая честь для всего футбольного движения. Я могу повторить только то, что я уже говорил неоднократно. Что в прошлом году состоялся самый лучший чемпионат мира за всю историю, и состоялся он в России", - сказал президент ФИФА.

По его словам, чемпионат мира по футболу позволил раз и навсегда "покончить со всеми предрассудками, которые существовали". "Потому что вместо всех негативных предсказаний мы увидели спортивное событие, которое принимала великолепная страна, проявившая гостеприимство ко всему футбольному движению", - сказал Инфантино.

Чемпионат мира, добавил он, немного изменил и Россию, но прежде всего, отношение мира к РФ.

"И конечно, это стало возможным только благодаря вашему личному участию, благодаря участию всех жителей вашей страны, принявших участие в подготовке этого великолепного мероприятия. Но это не конец, это только начало. И здесь мы как раз для того, чтобы обсудить наследие чемпионата мира, чтобы мы могли взаимодействовать в будущем еще более тесно", - сказал глава ФИФА.

Чемпионат мира-2018 прошел в России с 14 июня по 15 июля прошлого года. Победителем турнира стала сборная Франции. Национальная команда России впервые в истории дошла до четвертьфинала.