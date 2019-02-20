Главные новости
В РоссииПослание Путина Федеральному собранию. ГлавноеВ РоссииМинобороны показало видеокадры полигонного испытания "Посейдона"В РоссииДвум топ-менеджерам Baring Vostok предъявлено обвинение в мошенничестве
Спорт

Путин наградил главу ФИФА Орденом Дружбы

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин сообщил, что подписал указ о награждении президента ФИФА Джанни Инфантино Орденом Дружбы.

"Мы сейчас активно занимаемся наследием чемпионата мира по футболу, хотел бы вас еще раз поблагодарить за помощь, которую вы оказали в подготовке и проведении чемпионата мира. И в знак благодарности за эту совместную работу, вы знаете, мной подписан указ о награждении вас Орденом Дружбы РФ", - сказал Путин на встрече с ДИнфантино.

СпортРоссия поддержит кандидатуру Инфантино на выборах главы ФИФА в 2019 годуЧитать подробнее

По словам президента РФ, чемпионат мира по футболу, который прошел в России, не просто важен для страны, но и для подрастающего поколения, поскольку это помогает приобщаться к спорту.

"Сейчас перед нами стоит задача использовать все, что было сделано к чемпионату мира, использовать эффективно. И в этом мы тоже рассчитываем на вашу поддержку", - сказал глава государства, заметив, что рад возможности обсудить с президентом ФИФА все эти вопросы.

Инфантино поблагодарил президента РФ на русском: "Спасибо большое".

Он подчеркнул, что рад возможности снова вернуться в Москву и встретиться с Путиным. "Мне была оказана невероятная честь. И, конечно, это также большая честь для всего футбольного движения. Я могу повторить только то, что я уже говорил неоднократно. Что в прошлом году состоялся самый лучший чемпионат мира за всю историю, и состоялся он в России", - сказал президент ФИФА.

СпортЧерчесов назвал 2018 год самым эмоциональным, но не самым успешным в карьереЧитать подробнее

По его словам, чемпионат мира по футболу позволил раз и навсегда "покончить со всеми предрассудками, которые существовали". "Потому что вместо всех негативных предсказаний мы увидели спортивное событие, которое принимала великолепная страна, проявившая гостеприимство ко всему футбольному движению", - сказал Инфантино.

Чемпионат мира, добавил он, немного изменил и Россию, но прежде всего, отношение мира к РФ.

"И конечно, это стало возможным только благодаря вашему личному участию, благодаря участию всех жителей вашей страны, принявших участие в подготовке этого великолепного мероприятия. Но это не конец, это только начало. И здесь мы как раз для того, чтобы обсудить наследие чемпионата мира, чтобы мы могли взаимодействовать в будущем еще более тесно", - сказал глава ФИФА.

Чемпионат мира-2018 прошел в России с 14 июня по 15 июля прошлого года. Победителем турнира стала сборная Франции. Национальная команда России впервые в истории дошла до четвертьфинала.

Теги: Владимир Путин, футбол, ФИФА, Джанни Инфантино

Новости по теме

Спорт
"Ливерпуль" сыграл вничью с "Баварией" в первом матче 1/8 финала ЛЧ"Ливерпуль" сыграл вничью с "Баварией" в первом матче 1/8 финала ЛЧ
"Лион" сыграл вничью с "Барселоной"; в обеих встречах не состоялось ни одного голаПодробнее
 Боец ММА Митрион извинился перед Харитоновым за удар ниже поясаБоец ММА Митрион извинился перед Харитоновым за удар ниже пояса
Бой в рамках Bellator 215 был признан несостоявшимсяПодробнее
 Гол и голевая передача Черышева помогли "Валенсии" победить "Селтик" в Лиге ЕвропыГол и голевая передача Черышева помогли "Валенсии" победить "Селтик" в Лиге Европы
Результативными действиями российский футболист отметился в матче, прошедшем в Глазго. Видео прилагается.Подробнее
 "Краснодар" сыграл вничью с "Байером" в матче Лиги Европы УЕФА"Краснодар" сыграл вничью с "Байером" в матче Лиги Европы УЕФА
Ответная игра 1/16 финала пройдет через неделю в ЛеверкузенеПодробнее
"Краснодар" - "Байер". Онлайн"Краснодар" - "Байер". Онлайн
Российский клуб начинает борьбу за выход в 1/8 финала Лиги Европы УЕФАПодробнее
 Общество "Динамо" одобрило продажу футбольного клуба банку ВТБОбщество "Динамо" одобрило продажу футбольного клуба банку ВТБ
Ранее глава ВТБ, генерального спонсора ФК "Динамо", заявил, что банк думает о том, чтобы взять ответственность за развитие клуба на себяПодробнее
 "Реал" победил "Аякс" в первом матче 1/8 финала ЛЧ"Реал" победил "Аякс" в первом матче 1/8 финала ЛЧ
Футболисты "Тоттенхэма" с крупным счетом выиграли у "Боруссии"Подробнее
 "Аякс" - "Реал". Онлайн"Аякс" - "Реал". Онлайн
Действующий победитель Лиги чемпионов проводит первый еврокубковый матч после крупного поражения от ЦСКА и ведет в счетеПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Фотогалереи
Фотохроника 18 февраля6 фото
18 февраля
Фотохроника 18 февраля
Неделя моды в Лондоне9 фото
18 февраля
Неделя моды в Лондоне
Лучшие фото недели10 фото
15 февраля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Последние новости
Главные новости
В РоссииПослание Путина Федеральному собранию. ГлавноеВ РоссииМинобороны показало видеокадры полигонного испытания "Посейдона"В РоссииДвум топ-менеджерам Baring Vostok предъявлено обвинение в мошенничествеМоскваНа мать ребенка, потерявшегося в "Лосином острове", завели дело о покушении на убийствоВ РоссииПутин рассказал о разработке ракеты "Циркон" и серийном производстве "Авангарда"ЭкономикаПутин заявил, что бизнес не должен постоянно "ходить под статьей"

Xiaomi представила новый флагманский смартфон

Xiaomi представила новый флагманский смартфонПомимо мощного Mi9, китайская компания показала также его "облегченную версию" Mi9 SE Подробнее

Почти две трети россиян заявили, что одобряют деятельность Путина

Болгарин Анев выиграл индивидуальную гонку на ЧЕ по биатлону

Лучшим из россиян с пятым временем стал Матвей Елисеев Подробнее

В НАТО усмотрели в послании Путина неприемлемые угрозы

После смерти прохожего у Центрального Телеграфа в Москве завели дело об убийстве по неосторожности

В центре Бреста нашли останки более 600 узников гетто

В Госдуме предложили распространить ипотечные каникулы на обманутых дольщиков

Серьезный пожар возник на объекте венесуэльской энергетической компании PDVSA

Новый адвокат экс-главы Nissan заявил, что Гон стал жертвой сговора в компании

Латвия проведет "капремонт" финсектора на фоне скандалов с отмыванием денег в Danske и Swedbank

Российская теннисистка Потапова вышла в четвертьфинал турнира в Будапеште

Пожизненный срок получил житель Омской области за убийство трех односельчан

Apple объединит разработку приложений для iPhone, iPad и Mac к 2021 году

Берлин проверит сообщения о выплате назначенных Гитлером пенсий в Бельгии

Новый национальный парк "Зигальга" появится в Челябинской области

Путин наградил главу ФИФА Орденом Дружбы

ЦБ РФ в январе закупил около 6 тонн золота

Грефа удивил и обрадовал радикализм Путина в вопросе "регуляторной гильотины"

Московскому коммунальщику предъявили обвинение в гибели мужчины из-за упавшего льда

Рост ВВП РФ в январе замедлился до 0,7%

Ребенок утонул во время тренировки в бассейне в Пермском крае

Россиянка Александрова вышла во второй круг теннисного турнира в Будапеште

Израиль представил новейшую авиационную сверхзвуковую бетонобойную ракету

Двум топ-менеджерам Baring Vostok предъявлено обвинение в мошенничестве

Двум топ-менеджерам Baring Vostok предъявлено обвинение в мошенничествеОснователю Baring Vostok Майклу Калви следствие планирует предъявить обвинение в четверг Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_153545467595368701', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');