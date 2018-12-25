Черчесов назвал 2018 год самым эмоциональным, но не самым успешным в карьере

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов не стал называть 2018 год успешным, поскольку его команда не завоевала титулов.

"Год был успешным, с другой стороны, очень эмоциональный, ведь у нас дома прошел чемпионат мира по футболу. Лето было жарким в прямом и переносном смысле, эмоциональным и удачным и ... есть немного расстройства, так как мы были в шаге от полуфинала чемпионата мира", - сказал Черчесов в интервью пресс-службе Российского футбольного союза (РФС).

"Не могу сказать, что этот год стал самым успешным в моей карьере, так как не было титулов. Мой самый успешный сезон был в "Легии", когда мы завоевали два титула (чемпионство и Кубок Польши в сезоне-2015/16 - ИФ)" - добавил он.

Под руководством Черчесова национальная команда России дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира, где в серии пенальти уступила Хорватии. В финале турнира Франция победила Хорватию.

Станислав Черчесов возглавил сборную России летом 2016 года. До этого в качестве тренера работал в австрийский "Куффштайне", "Ваккер-Тироле", московских "Спартаке" и "Динамо", сочинской "Жемчужине", грозненском "Тереке", пермском "Амкаре", польской "Легии".