"Зенит" - "Фенербахче". Онлайн

В первом матче "Зенит" уступил со счетом 0:1
В такой непринужденной обстановке автобус "Зенита" с игроками команды в салоне подкатил к стадиону
На месте! 🔥💥 #ЗенитФенербахче pic.twitter.com/SGhxaJoI8A— ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) 21 февраля 2019 г.
"Фенербахче" – серебряный призер предыдущего чемпионата Турции. Турнирный путь в Лиге чемпионов начал с третьего квалификационного раунда и там же ее и закончил: по сумме двух встреч он уступил португальской "Бенфике". Так он стал участником основной стадии Лиги Европы, где занял второе место в группе D. Первое место здесь заняло загребское "Динамо", третье – трнавский "Спартак", четвертое – бельгийский "Андерлехт"
"Зенит" попал в Лигу Европы как команда, финишировавшая на пятом месте в чемпионате России-2017/18. Турнирный путь он начал с третьего квалификационного раунда Лиги Европы, где по сумме двух встреч одолел минское "Динамо". В раунде плей-офф квалификации он прошел норвежскую команду "Мольде", а на групповом этапе занял первое место в своем квартете.
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Состав "Зенита" на игру!
Стартовый состав на матч #ЗенитФенербахче! pic.twitter.com/mPqKpJbuGv— ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) 21 февраля 2019 г.
Первый матч прошел на прошлой неделе в Стамбуле и завершился поражением "Зенита" со счетом 0:1. Но шансы на выход в следующий круг, конечно же, есть!
Игра начнется в 20:55 по московскому времени, а пройдет она в Петербурге.
"Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию ответного матча 1/16 финала Лиги Европы УЕФА между петербургским "Зенитом" и турецким "Фенербахче"!
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