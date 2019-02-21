"Зенит" - "Фенербахче". Онлайн

"Фенербахче" – серебряный призер предыдущего чемпионата Турции. Турнирный путь в Лиге чемпионов начал с третьего квалификационного раунда и там же ее и закончил: по сумме двух встреч он уступил португальской "Бенфике". Так он стал участником основной стадии Лиги Европы, где занял второе место в группе D. Первое место здесь заняло загребское "Динамо", третье – трнавский "Спартак", четвертое – бельгийский "Андерлехт"