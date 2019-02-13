Консульство РФ в Стамбуле не подтвердило факт атаки на фанатов "Зенита"

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Информация о нападении на автобус с болельщиками петербургского "Зенита" в Турции не подтвердилась, говорится в сообщении генерального консульства РФ в Стамбуле.

"В связи с появлением в СМИ со ссылкой на соцсети информации о "совершенном нападении" на автобус с болельщиками ФК "Зенит" в день проведения матча с ФК "Фенербахче" 12 февраля была проведена необходимая проверка. Согласно полученным сведениям, данная информация не подтвердилась", - говорится в сообщении, опубликованном в твиттере ведомства.

Ранее СМИ сообщали о том, что фанаты "Фенербахче" остановили в Стамбуле автобус с фанатами "Зенита" перед матчем команд в рамках Лиги Европы УЕФА. Отмечалось, что местные болельщики, вооруженные арматурой, разбили стекла автобуса и пытались проникнуть в салон. В результате их действий, согласно публикациям, два болельщика "Зенита" получили порезы.

Матч 1/16 финала Лиги Европы УЕФА "Фенербахче" – "Зенит" завершился со счетом 1:0 в пользу турецкой команды. Ответная игра пройдет в Санкт-Петербурге 21 февраля.