"Краснодар" вышел в 1/8 финала Лиги Европы

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Краснодар" добился путевки в 1/8 финала Лиги Европы УЕФА благодаря результативной ничьей в ответном матче 1/16 финала с немецким "Байером" в гостях.

Результат встречи, прошедшей в Леверкузене в ночь на пятницу по московскому времени, - 1:1. На 84-й минуте Магомед-Шапи Сулейманов вывел "Краснодар" вперед. Через три минуты Чарлез Арангис сравнял счет.

Первый матч, состоявшийся неделей ранее на поле "Краснодара", завершился со счетом 0:0. Согласно регламенту, в следующий круг в таком случае выходит команда, результативнее сыгравшая на поле соперника, в данном случае – "Краснодар".

В чемпионате России-2017/18 "Краснодар" финишировал на четвертом месте в турнирной таблице и получил прямую путевку в групповую стадию Лиги Европы. Здесь он финишировал на втором месте в своей группе. Первой стала "Севилья" (Испания), третьим "Стандард" (Бельгия), четвертым - "Акхисар Беледиеспор" (Турция).

Соперник российского клуба по 1/8 финала определится в пятницу на жеребьевке. Помимо "Краснодара", в 1/8 финала пробился петербургский "Зенит", по сумме двух встреч обыгравший турецкий "Фенербахче".