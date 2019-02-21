"Зенит" обыграл "Фенербахче" и вышел в 1/8 финала Лиги Европы

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Футболисты петербургского "Зенита" нанесли поражение турецкому "Фенербахче" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА.

Поединок, состоявшийся в Петербурге в четверг, завершился со счетом 3:1 в пользу российской команды, за которую отличились: Магомед Оздоев (4-я минута) и дважды Сердар Азмун (37, 76). За гостей мяч забил Мехмет Топал (43).

Результат первой встречи, прошедшей в Стамбуле - 1:0 в пользу "Фенербахче". Таким образом, по сумме двух встреч в 1/8 финала проходит "Зенит".

"Зенит" попал в Лигу Европы как команда, финишировавшая на пятом месте в чемпионате России-2017/18. Турнирный путь он начал с третьего квалификационного раунда Лиги Европы, где по сумме двух встреч одолел минское "Динамо". В раунде плей-офф квалификации он прошел норвежскую команду "Мольде", а на групповом этапе занял первое место в своем квартете. Его соперниками были разместившиеся следом "Славия" (Чехия), "Бордо" (Франция) и "Копенгаген" (Дания).