ЦСКА впервые выиграл молодежное первенство России по футболу

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Футболисты московского ЦСКА досрочно завоевали золотые медали первенства России среди молодежных команд клубов Российской премьер-лиги.

Об этом стало известно после того, как ближайший преследователь армейцев, столичный "Спартак" потерял очки в матче 26-го тура соревнования против сверстников из казанского "Рубина" (1:1). Теперь у "Спартака" 51 очко, тогда как у ЦСКА – 64. За четыре тура до финиша "Спартак" лишился шансов догнать лидера.

Накануне ЦСКА в молодежном первенстве выиграл у "Краснодара" со счетом 2:0.

ЦСКА впервые стал победителем молодежного первенства. Чаще всего его выигрывал "Спартак" – четыре раза. Три раза турнир покорялся "Динамо" (Москва), два – "Локомотиву" Москва), по разу – "Зениту" (Санкт-Петербург) и ФК "Краснодар".

Молодежное первенство проводится с 2008 года, его календарь привязан к расписанию игр клубов премьер-лиги. До молодежного первенства, с 2001 года проводился – по аналогичной календарной системе – турнир дублеров клубов премьер-лиги. Самыми титулованными его участниками стаи московские "Динамо" и "Спартак" – по два чемпионства.