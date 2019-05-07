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СМИ сообщили о возможном переходе Фернандеса из ЦСКА в "Зенит" за 30 млн евро

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Московский футбольный клуб ЦСКА рассматривает возможность продажи защитника Марио Фернандеса в петербургский "Зенит" по окончании нынешнего сезона, сообщает "Чемпионат".

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Отмечается, что в ЦСКА готовы обсудить сделку и будут требовать у "Зенита", давно интересующегося бразильцем, около 30 млн евро. Правда, сам Фернандес не горит желанием покидать ЦСКА, но готов это сделать, если об этом попросит президент клуба Евгений Гинер.

Марио Фернандес перешел в ЦСКА из бразильского "Гремио" в 2012 году. В составе ЦСКА он по три раза выиграл чемпионат России и Суперкубок России, один раз – Кубок России.

Летом 2016 года Марио Фернандес получил российский паспорт, а Виталий Мутко, будучи президентом РФС, еще тогда сообщил, что бразилец перестал считаться легионером. Вскоре Фернандес был задействован в матчах сборной России. Защищал ее цвета на ЧМ-2018.

футбол ФК ЦСКА ФК Зенит Марио Фернандес

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