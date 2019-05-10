ЧМ по хоккею. Россия - Норвегия
В Словакии проходит первый матч в рамках чемпионата мира-2019
Россия - Норвегия. 2:0
Но напоминаем, что сейчас мы ведем 2:0
Ильич был лаконичен.
#RUSNOR— Ильич (@justmetyping) May 10, 2019
1:0
Так сборная России забросила первую шайбу на ЧМ-2019
#RUSNOR #IIHFWorlds POWERPLAY GOAL For @russiahockey— IIHF (@IIHFHockey) May 10, 2019
Malkin to Dadonov puts Russia up 1-0 over Norway! pic.twitter.com/Ggqg1yv3Mb
Вратарь россиян Василевский ловит шайбу после броска с острого угла
ГОООООООЛ! 2:0! Артем Анисимов добился таки своего! Подхватил он шайбу у пятака ворот соперника и бросил ее мимо вратаря!
Россия - Норвегия. 2:0
Анисимов с близкого расстояния пытался поразить ближний угол ворот норвежцев после прорыва Кучерова. Не удалось
Кстати, в матче Финляндия - Канада счет уже 1:1. Финны на шестой минуте открыли счет, через полторы минуты соперник отыгрался!
Дважды подряд бросали норвежцы по нашим воротам - с близкого и не очень расстояния! Сначала Василевский отразил щитком, во втором случае шайба пролетела рядом со штангой!
Сборная России в полном составе!
Контратака россиян в меньшинстве выглядела перспективной. До гола, правда, дело не дошло, но зато как мы потянули время в зоне соперника!
Жарко у ворот россиян. Андреас Мартинсен чуть не затолкал шайбу в наши ворота. Не справился он с нашими клюшками!
Тобиас Линдстрем опасно бросал с левого круга для вбрасывания. Не прошел выстрел!
Сборная Норвегии играет в полном составе, чего не скажешь о нашей команде: на две минуты удален Дмитрий Орлов. Поиграем в меньшинстве
ГООООООООООООООООЛ! 1:0 в пользу сборной России! Евгений Малкин манипулировал шайбой за воротами норвежцев и выдал ее на пятак Евгению Дадонову. Тот точно пробил в ворота!
Россия - Норвегия. 1:0
В составе сборной Норвегии удаление: на две минуты за фол против Ильи Ковальчука удален Матис Олимб. Сборная России - в большинстве
Дело поправимое: норвежскому вратарю опять пришлось вступать в игру - к сожалению для нас, успешно
Ну вот, пока наливал себе кофе во время рекламной паузы, применяемой в современном хоккее, норвежская команда вновь вывела шайбу из своей зоны. Не очень-то и стоило заниматься кофе, можно подумать, я засну, глядя на эту игру...
Наши хоккеисты вновь приблизились к воротам соперников. Хафизуллин бросает с близкого расстояния - вновь вратарь ловит!
Счастливого пути!))
#FoxAnA #iihfworlds2019 #RUSNOR Стартовое вбрасывание за норвежцами... Поехали !— Ilin Ivan (@IvanCoFox) May 10, 2019
May 10, 2019
"РОССИЯ! РОССИЯ!" - мощно раздается с трибун. Наша национальная команда заручается отличной поддержкой!
Ну вот, упомянул Василевского - и норвежцам стало интересно посмотреть на него поближе. Была острая атака на ворота сборной России. Наши защитники коллективно и, надо сказать, самоотверженно, ликвидировали угрозу
Кстати, о вратарях. Ворота сборной России, как и анонсировалось, защищает Андрей Василевский, ворота сборной Финляндии - Хенрик Хеукеланн. Непростая фамилия!
Выбросили норвежцы шайбу из своей зоны, но вскоре россияне вернули ее обратно и бросил сейчас слева Артем Анисимов - голкипер вновь ловит шайбу!
Подставлял клюшку Александр и все же вратарь поймал шайбу!
Бросок россиян от синей линии, а на острие находится Овечкин!
Наши перехватили шайбу, экстренно вошли в зону соперника, но норвежцы не дали бросить
Матч начался! Малкин проиграл вбрасывание, но не заканчивать же из-за этого трансляцию. Верим в команду!
Тоже мило!
#RUSNOR pic.twitter.com/h4xkFTTObR— Nick(elback) (@_zima_holoda_) May 10, 2019
Одновременно с нашим матчем в Кошице стартует игра группы B Финляндия - Канада. Неплохая вывеска
В твиттере появился рисунок карандашом, посвященный предстоящему матчу
Pencil draft of Twitter APH 60 minutes _(:3#RusNor pic.twitter.com/Pf8I67VyHg— 冱言 (@UWuJinK_Cola) March 7, 2018
Игроки обеих команд на раскатке. Наши будут играть в красном
COUNTDOWN TO PUCK DROP: Who ya got? @russiahockey vs @norskishockey #IIHFWorlds #RUSNOR pic.twitter.com/Nu7UBrAqWP— IIHF (@IIHFHockey) May 10, 2019
Надо полагать, это и есть состав норвежцев)
Patrick Thoresen er friskmeldt og går rett inn i førsterekka med Olimb og Olden. Rosseli Olsen i andre med Valkvæ Olsen og Haga:https://t.co/5Ce4nVXduF pic.twitter.com/NisBzcaKcu— Vegard Aulstad (@VAulstad) May 10, 2019
Норвежские хоккеисты задумчивы. Они заглянули в мою трансляцию, узнали состав сборной России...
En halvtime igjen til pucken droppes i VM-premieren mot Russland. Viasat 4 kl 16:15! pic.twitter.com/2QoELpSYOk— NIHF (@norskishockey) May 10, 2019
Кстати, средний вес хоккеиста сборной России по ее заявке на ЧМ - 89 кило!
🏒 #снамироссия pic.twitter.com/Y05ed9R78v— Хоккей России (@russiahockey) 10 мая 2019 г.
Состав сборной России на игру с Норвегией!
Состав на игру с норвежцами — приближается наш первый матч на этом чемпионате мира! Как думаете, каким будет итоговый счёт?— Хоккей России (@russiahockey) 10 мая 2019 г.
⏰ Стартовое вбрасывание в 17:15 по мск.
📺 Cмотрите на «Первом канале» и тут: https://t.co/dmu1CIx4Oc#снамироссия pic.twitter.com/RxKpH5zcPm
Сборная России по футболу пожелала сборной России по хоккею успехов!
Сегодня в Братиславе стартует чемпионат мира по хоккею. Желаем нашей сборной удачи и победы! Вперёд, #КраснаяМашина, верим в вас! @russiahockey 💪🇷🇺— Сборная России (@TeamRussia) 10 мая 2019 г.
⠀#ВместеМыКоманда #СНамиРоссия pic.twitter.com/q6OCEBalje
По именам наш состав, конечно, звездный - Овечкин, Кучеров, Ковальчук, Малкин. Какие имена! Надеемся на золото!
Здесь вы можете ознакомиться с расписанием сборной России и ее заявкой на турнир
🇷🇺 Памятка болельщика: собрали в одном месте всё, что нужно знать, чтобы получить от ЧМ ещё больше удовольствия.— Хоккей России (@russiahockey) 10 мая 2019 г.
Расписание игр, состав сборной и многое другое 🤗 #снамироссия pic.twitter.com/6Uopbz1gwQ
Россия и Норвегия представляют группу А, в которую также вошли Австрия, Чехия, Италия, Латвия, Швейцария и Швеция.
Трансляцию для вас ведет Владимир Нардин
В пятницу российская национальная команда играет с соперниками из сборной Норвегии. Начало игры - 17:15 по московскому времени
Здравствуйте, уважаемые любители хоккея! "Интерфакс" начинает серию трансляций матчей сборной России на стартующем сегодня в Словакии чемпионате мира!