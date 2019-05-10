Поиск

ЧМ по хоккею. Россия - Норвегия

В Словакии проходит первый матч в рамках чемпионата мира-2019

ЧМ по хоккею. Россия - Норвегия
Хоккеисты сборной России Андрей Василевский, Александр Овечкин и Никита Гусев (слева направо)
Фото: Reuters

Россия - Норвегия. 2:0

18'

Но напоминаем, что сейчас мы ведем 2:0

17'

Ильич был лаконичен. 

17'

Так сборная России забросила первую шайбу на ЧМ-2019

16'

Вратарь россиян Василевский ловит шайбу после броска с острого угла

15'

ГОООООООЛ! 2:0! Артем Анисимов добился таки своего! Подхватил он шайбу у пятака ворот соперника и бросил ее мимо вратаря!

15'
Гол!!!

Россия - Норвегия. 2:0

14'

Анисимов с близкого расстояния пытался поразить ближний угол ворот норвежцев после прорыва Кучерова. Не удалось

13'

Кстати, в матче Финляндия - Канада счет уже 1:1. Финны на шестой минуте открыли счет, через полторы минуты соперник отыгрался!

12'

Дважды подряд бросали норвежцы по нашим воротам - с близкого и не очень расстояния! Сначала Василевский отразил щитком, во втором случае шайба пролетела рядом со штангой!

12'

Сборная России в полном составе!

12'

Контратака россиян в меньшинстве выглядела перспективной. До гола, правда, дело не дошло, но зато как мы потянули время в зоне соперника!

11'

Жарко у ворот россиян. Андреас Мартинсен чуть не затолкал шайбу в наши ворота. Не справился он с нашими клюшками!

11'

Тобиас Линдстрем опасно бросал с левого круга для вбрасывания. Не прошел выстрел!

10'
Удаление

Сборная Норвегии играет в полном составе, чего не скажешь о нашей команде: на две минуты удален Дмитрий Орлов. Поиграем в меньшинстве

9'

ГООООООООООООООООЛ! 1:0 в пользу сборной России! Евгений Малкин манипулировал шайбой за воротами норвежцев и выдал ее на пятак Евгению Дадонову. Тот точно пробил в ворота!

9'
Гол!!!

Россия - Норвегия. 1:0

9'
Гол!!!

В составе сборной Норвегии удаление: на две минуты за фол против Ильи Ковальчука удален Матис Олимб. Сборная России - в большинстве

8'

Дело поправимое: норвежскому вратарю опять пришлось вступать в игру - к сожалению для нас, успешно

7'

Ну вот, пока наливал себе кофе во время рекламной паузы, применяемой в современном хоккее, норвежская команда вновь вывела шайбу из своей зоны. Не очень-то и стоило заниматься кофе, можно подумать, я засну, глядя на эту игру...

6'

Наши хоккеисты вновь приблизились к воротам соперников. Хафизуллин бросает с близкого расстояния - вновь вратарь ловит!

5'

Счастливого пути!))

4'

"РОССИЯ! РОССИЯ!" - мощно раздается с трибун. Наша национальная команда заручается отличной поддержкой!

3'

Ну вот, упомянул Василевского - и норвежцам стало интересно посмотреть на него поближе. Была острая атака на ворота сборной России. Наши защитники коллективно и, надо сказать, самоотверженно, ликвидировали угрозу

2'

Кстати, о вратарях. Ворота сборной России, как и анонсировалось, защищает Андрей Василевский, ворота сборной Финляндии - Хенрик Хеукеланн. Непростая фамилия!

2'

Выбросили норвежцы шайбу из своей зоны, но вскоре россияне вернули ее обратно и бросил сейчас слева Артем Анисимов - голкипер вновь ловит шайбу!

2'

Подставлял клюшку Александр и все же вратарь поймал шайбу!

2'

Бросок россиян от синей линии, а на острие находится Овечкин!

1'

Наши перехватили шайбу, экстренно вошли в зону соперника, но норвежцы не дали бросить

1'

Матч начался! Малкин проиграл вбрасывание, но не заканчивать же из-за этого трансляцию. Верим в команду!

Тоже мило!

Одновременно с нашим матчем в Кошице стартует игра группы B Финляндия - Канада. Неплохая вывеска

В твиттере появился рисунок карандашом, посвященный предстоящему матчу

Игроки обеих команд на раскатке. Наши будут играть в красном

Надо полагать, это и есть состав норвежцев)

Норвежские хоккеисты задумчивы. Они заглянули в мою трансляцию, узнали состав сборной России...

Кстати, средний вес хоккеиста сборной России по ее заявке на ЧМ - 89 кило!

Состав сборной России на игру с Норвегией!

Сборная России по футболу пожелала сборной России по хоккею успехов!

По именам наш состав, конечно, звездный - Овечкин, Кучеров, Ковальчук, Малкин. Какие имена! Надеемся на золото!

Здесь вы можете ознакомиться с расписанием сборной России и ее заявкой на турнир

Россия и Норвегия представляют группу А, в которую также вошли Австрия, Чехия, Италия, Латвия, Швейцария и Швеция.

Трансляцию для вас ведет Владимир Нардин

В пятницу российская национальная команда играет с соперниками из сборной Норвегии. Начало игры - 17:15 по московскому времени

Здравствуйте, уважаемые любители хоккея! "Интерфакс" начинает серию трансляций матчей сборной России на стартующем сегодня в Словакии чемпионате мира!

хоккей ЧМ по хоккею

Новости по теме

Новости

Назван состав сборной России по хоккею на матч ЧМ с Норвегией

Неймар дисквалифицирован на три игры за удар болельщика

"Тоттенхэм" стал вторым финалистом Лиги чемпионов

"Тоттенхэм" стал вторым финалистом Лиги чемпионов
Футбольные еврокубки-2018/19

"Аякс" и "Тоттенхэм" назвали составы на полуфинал Лиги чемпионов

Футбольные еврокубки-2018/19

"Аякс" - "Тоттенхэм". Онлайн

"Аякс" - "Тоттенхэм". Онлайн
Российская премьер-лига-2018/19

Кокорину вручат золотую медаль чемпионата России

Кокорину вручат золотую медаль чемпионата России
Скандал с футболистами Кокориным и Мамаевым

Адвокат заявил, что Мамаев и Кокорин уже могут подавать на УДО

Скандал с футболистами Кокориным и Мамаевым

Суд постановил уничтожить стул, которым Кокорин бил чиновника Пака

Скандал с футболистами Кокориным и Мамаевым

Глава СПЧ назвал приговор Кокорину и Мамаеву обычным наказанием за хулиганство

Скандал с футболистами Кокориным и Мамаевым

Мамаев и Кокорин получили реальные сроки за драки в Москве

Мамаев и Кокорин получили реальные сроки за драки в Москве
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');