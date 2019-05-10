ЧМ по хоккею. Россия - Норвегия

7'

Ну вот, пока наливал себе кофе во время рекламной паузы, применяемой в современном хоккее, норвежская команда вновь вывела шайбу из своей зоны. Не очень-то и стоило заниматься кофе, можно подумать, я засну, глядя на эту игру...