Поиск

Первый канал покажет все матчи россиян на ЧМ по хоккею в прямом эфире

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Первый канал объявил о том, что все матчи сборной России по хоккею в рамках стартующего 10 мая в Словакии чемпионата мира будут транслироваться на платформах телеканала в режиме реального времени.

"Первый канал покажет ключевые матчи сборной России в прямом телеэфире и эксклюзивно все матчи сборной России на сайте Первого", - говорится в сообщении телеканала, поступившем в "Интерфакс".

Отмечается, что в телеэфире будут показаны матчи группового этапа россиян против Норвегии (10 мая), Чехии (13 мая), Швейцарии (19 мая) и Швеции (21 мая). Помимо этих команд, соперниками сборной России по группе B стали Латвия, Австрия и Италия.

Кроме того, "Первый канал покажет все матчи с участием сборной России на стадии (если туда пробьется - ИФ) плей-офф", - говорится в сообщении.

Комментировать ЧМ по хоккею 2019 на Первом будут Александр Кузмак и Андрей Юртаев, приглашенный эксперт - двукратный Олимпийский чемпион и четырехкратный чемпион мира Игорь Ларионов.

Действующим чемпионом мира является сборная Швеции. Команда России в последний раз выигрывала золото ЧМ в 2014 году.

хоккей ЧМ по хоккею

Новости по теме

Новости
Скандал с футболистами Кокориным и Мамаевым

Приговор Мамаеву и Кокорину будет оглашен 8 мая

Скандал с футболистами Кокориным и Мамаевым

Гособвинение запросило для Мамаева и Кокорина до полутора лет колонии

Гособвинение запросило для Мамаева и Кокорина до полутора лет колонии

Сборная России досрочно выиграла Еврохоккейтур

Российская премьер-лига-2018/19

"Зенит" стал пятикратным чемпионом России по футболу

"Зенит" стал пятикратным чемпионом России по футболу

Россия проиграла Финляндии на чешском этапе Еврохоккейтура

Россия проиграла Финляндии на чешском этапе Еврохоккейтура

Овечкин вошел в состав сборной России на матч с Финляндией

Россия - Финляндия. Онлайн

Россия - Финляндия. Онлайн
Футбольные еврокубки-2018/19

"Барселона" разгромила "Ливерпуль" в первом матче 1/2 финала ЛЧ

"Барселона" разгромила "Ливерпуль" в первом матче 1/2 финала ЛЧ
Футбольные еврокубки-2018/19

"Барселона" и "Ливерпуль" назвали составы на матч Лиги чемпионов

Футбольные еврокубки-2018/19

"Барселона" - "Ливерпуль". Онлайн

"Барселона" - "Ливерпуль". Онлайн
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');