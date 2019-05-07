Первый канал покажет все матчи россиян на ЧМ по хоккею в прямом эфире

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Первый канал объявил о том, что все матчи сборной России по хоккею в рамках стартующего 10 мая в Словакии чемпионата мира будут транслироваться на платформах телеканала в режиме реального времени.

"Первый канал покажет ключевые матчи сборной России в прямом телеэфире и эксклюзивно все матчи сборной России на сайте Первого", - говорится в сообщении телеканала, поступившем в "Интерфакс".

Отмечается, что в телеэфире будут показаны матчи группового этапа россиян против Норвегии (10 мая), Чехии (13 мая), Швейцарии (19 мая) и Швеции (21 мая). Помимо этих команд, соперниками сборной России по группе B стали Латвия, Австрия и Италия.

Кроме того, "Первый канал покажет все матчи с участием сборной России на стадии (если туда пробьется - ИФ) плей-офф", - говорится в сообщении.

Комментировать ЧМ по хоккею 2019 на Первом будут Александр Кузмак и Андрей Юртаев, приглашенный эксперт - двукратный Олимпийский чемпион и четырехкратный чемпион мира Игорь Ларионов.

Действующим чемпионом мира является сборная Швеции. Команда России в последний раз выигрывала золото ЧМ в 2014 году.