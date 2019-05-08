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Ковальчук будет капитаном сборной России на ЧМ

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьев назвал имена капитана и его ассистентов на чемпионате мира 2019 года в Словакии.

СпортОбъявлен состав сборной России по хоккею на ЧМ-2019Читать подробнее

"Капитаном будет Илья Ковальчук, а его ассистентами - Овечкин и Малкин", - сказал Воробьев журналистам.

Ранее был озвучен состав сборной России на ЧМ.

Вратари - Андрей Василевский, Александр Георгиев, Илья Сорокин.

Защитники - Артем Зуб, Динар Хафизуллин, Владислав Гавриков, Дмитрий Орлов, Никита Зайцев, Артем Блажиевский, Александр Елесин, Богдан Киселевич, Никита Нестеров, Михаил Сергачев.

Нападающие - Иван Телегин, Александр Овечкин, Евгений Малкин, Сергей Андронов, Артем Анисимов, Сергей Плотников, Михаил Григоренко, Евгений Дадонов, Илья Ковальчук, Кирилл Капризов, Никита Кучеров, Евгений Кузнецов, Александр Барабанов, Никита Гусев.

Окончательная заявка из 25 человек будет названа в Братиславе.

Чемпионат мира по хоккею 2019 года пройдет с 10 по 26 мая в Братиславе и Кошице (Словакия). Сборная России сыграет в группе B, где ее соперниками станут команды Австрии, Латвии, Италии, Норвегии, Чехии и Швейцарии. Россияне свой первый матч проведут 10 мая против норвежцев.

хоккей

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