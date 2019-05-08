Объявлен состав сборной России по хоккею на ЧМ-2019

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Штаб сборной России назвал состав игроков на предстоящем чемпионате мира в Братиславе, сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

Состав сборной России:

Вратари: Андрей Василевский, Александр Георгиев, Илья Сорокин.

Защитники: Артем Зуб, Динар Хафизуллин, Владислав Гавриков, Дмитрий Орлов, Никита Зайцев, Артем Блажиевский, Александр Елесин, Богдан Киселевич, Никита Нестеров, Михаил Сергачев.

Нападающие: Иван Телегин, Александр Овечкин, Евгений Малкин, Сергей Андронов, Артем Анисимов, Сергей Плотников, Михаил Григоренко, Евгений Дадонов, Илья Ковальчук, Кирилл Капризов, Никита Кучеров, Евгений Кузнецов, Александр Барабанов, Никита Гусев.

Окончательная заявка из 25 человек будет названа в Братиславе.

В штаб сборной входят:

Глава штаба Роман Ротенберг, главный тренер Илья Воробьев, старший тренер Алексей Жамнов, тренер Алексей Кудашов, тренер Анвар Гатиятулин, тренер вратарей Рашит Давыдов, главный тренер по физподготовке Юрий Жданов, тренеры по индивидуальной подготовке Александр Трошин и Денис Коротышев, тренер-методист Ларс Юханссон, спортивный директор Олег Куприянов.

Первый матч россияне проведут против норвежцев 10 мая.