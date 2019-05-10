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Россия победила Норвегию в стартовом матче ЧМ по хоккею

Россия победила Норвегию в стартовом матче ЧМ по хоккею
Reuters

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной России победили национальную команду Норвегии в матче первого тура группового этапа стартовавшего в Словакии чемпионата мира.

Встреча, прошедшая в Братиславе в пятницу, завершилась со счетом 5:2 (2:0, 2:0, 1:2) в пользу россиян.

На девятой минуте матча российским хоккеистам удалось реализовать большинство, счет открыл Евгений Дадонов.

На 15-й минуте поздравления с авторством гола принимал уже Артем Анисимов. Его точный бросок состоялся при равенстве составов.

На 29-й минуте счет стал 3:0 в пользу россиян. Гол - на счету Никиты Кучерова, который стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ в нынешнем сезоне. Он набрал 128 (41+87 по системе "гол+пас") очков в 82 матчах НХЛ. Благодаря тому, что его "Тампа" вылетела в первом же раунде плей-офф, Кучеров получил возможность выступить на ЧМ. Его гол состоялся при численном преимуществе россиян.

Через полторы минуты норвежцы снова остались в меньшинстве, чем российские хоккеисты с удовольствием и воспользовались. Дубль оформил Евгений Дадонов.

На 42-й минуте шайбу в ворота сборной Норвегии в равных составах забрасывает Никита Гусев.

Концовку игры россияне смазали, пропустив две шайбы. На 57-й минуте Томас Валькве Ольсен воспользовался ошибкой игроков сборной России. На 68-й отличился Юнас Холес.

Таким образом, команда Ильи Воробьева занимает промежуточное первое место в турнирной таблице группы А.

"Интерфакс" вел текстовую трансляцию встречи.

Следующий матч сборная России проведет с Австрией в воскресенье, начало игры – 13:15 мск.

Также ей предстоит сыграть с Чехией, Италией, Латвией, Швейцарией и Швецией.

В турнире принимают участие 16 команд, разделенные на две группы по восемь сборных в каждой. В плей-офф выходят по четыре лучшие команды каждой из них.

ЧМ финиширует 26 мая.

хоккей ЧМ по хоккею

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