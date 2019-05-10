Россия победила Норвегию в стартовом матче ЧМ по хоккею
Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной России победили национальную команду Норвегии в матче первого тура группового этапа стартовавшего в Словакии чемпионата мира.
Встреча, прошедшая в Братиславе в пятницу, завершилась со счетом 5:2 (2:0, 2:0, 1:2) в пользу россиян.
На девятой минуте матча российским хоккеистам удалось реализовать большинство, счет открыл Евгений Дадонов.
#RUSNOR #IIHFWorlds POWERPLAY GOAL For @russiahockey— IIHF (@IIHFHockey) May 10, 2019
Malkin to Dadonov puts Russia up 1-0 over Norway! pic.twitter.com/Ggqg1yv3Mb
На 15-й минуте поздравления с авторством гола принимал уже Артем Анисимов. Его точный бросок состоялся при равенстве составов.
#RUSNOR #IIHFWorlds Grigorenko sends it to the front of the net just in time for Anisimov to pick it up and send the puck back of the net. @russiahockey now 2-0 over @norskishockey. pic.twitter.com/7aJ7lk4myn— IIHF (@IIHFHockey) May 10, 2019
На 29-й минуте счет стал 3:0 в пользу россиян. Гол - на счету Никиты Кучерова, который стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ в нынешнем сезоне. Он набрал 128 (41+87 по системе "гол+пас") очков в 82 матчах НХЛ. Благодаря тому, что его "Тампа" вылетела в первом же раунде плей-офф, Кучеров получил возможность выступить на ЧМ. Его гол состоялся при численном преимуществе россиян.
#IIHFWorlds #RUSNOR @86Kucherov takes one quick look and makes his move on a #powerplay to put @russiahockey up 3-0 over Norway. pic.twitter.com/KxoIxwK3pW— IIHF (@IIHFHockey) May 10, 2019
Через полторы минуты норвежцы снова остались в меньшинстве, чем российские хоккеисты с удовольствием и воспользовались. Дубль оформил Евгений Дадонов.
Another quick execution on PP by Dadonov. Almost a copy paste goal for his 2nd of the game. #FlaPanthers #IIHFWorlds pic.twitter.com/Pi4ufrgrbw— Aivis Kalniņš🇱🇻 (@A_Kalnins) May 10, 2019
На 42-й минуте шайбу в ворота сборной Норвегии в равных составах забрасывает Никита Гусев.
#IIHFWorlds #RUSNOR Gusev finds the far corner and makes it 5-0 for @russiahockey pic.twitter.com/hPDRuSWEhx— IIHF (@IIHFHockey) May 10, 2019
Концовку игры россияне смазали, пропустив две шайбы. На 57-й минуте Томас Валькве Ольсен воспользовался ошибкой игроков сборной России. На 68-й отличился Юнас Холес.
Таким образом, команда Ильи Воробьева занимает промежуточное первое место в турнирной таблице группы А.
Завезли итоговую статистику нашего первого матча на ЧМ #СнамиРоссия #IIHFWorlds pic.twitter.com/WesLrWNw23— Хоккей России (@russiahockey) 10 мая 2019 г.
"Интерфакс" вел текстовую трансляцию встречи.
Следующий матч сборная России проведет с Австрией в воскресенье, начало игры – 13:15 мск.
Также ей предстоит сыграть с Чехией, Италией, Латвией, Швейцарией и Швецией.
В турнире принимают участие 16 команд, разделенные на две группы по восемь сборных в каждой. В плей-офф выходят по четыре лучшие команды каждой из них.
ЧМ финиширует 26 мая.