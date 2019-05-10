Назван состав сборной России по хоккею на матч ЧМ с Норвегией
Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной России по хоккею во главе с Ильей Воробьевым определился с ее составом на стартовый матч чемпионата мира-2019 с Норвегией.
Как сообщила пресс-служба Федерации хоккея России, состав выглядит следующим образом:
Вратари - Андрей Василевский, Александр Георгиев;
Звенья:
Михаил Сергачев – Никита Нестеров, Михаил Григоренко – Евгений Малкин –Евгений Дадонов;
Дмитрий Орлов – Никита Зайцев, Александр Овечкин – Евгений Кузнецов – Кирилл Капризов;
Динар Хафизуллин – Владислав Гавриков, Никита Гусев – Артем Анисимов – Никита Кучеров;
Илья Ковальчук – Сергей Андронов – Сергей Плотников, Александр Барабанов.
Состав на игру с норвежцами — приближается наш первый матч на этом чемпионате мира! Как думаете, каким будет итоговый счёт?— Хоккей России (@russiahockey) 10 мая 2019 г.
⏰ Стартовое вбрасывание в 17:15 по мск.
📺 Cмотрите на "Первом канале" и тут: https://t.co/dmu1CIx4Oc#снамироссия pic.twitter.com/RxKpH5zcPm
Чемпионат мира-2019 проходит в Словакии. Встреча Россия – Норвегия ("Интерфакс" ведет ее текстовую трансляцию) пройдет в Братиславе, ее начало – 17:15 мск.