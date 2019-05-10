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Назван состав сборной России по хоккею на матч ЧМ с Норвегией

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной России по хоккею во главе с Ильей Воробьевым определился с ее составом на стартовый матч чемпионата мира-2019 с Норвегией.

Как сообщила пресс-служба Федерации хоккея России, состав выглядит следующим образом:

Вратари - Андрей Василевский, Александр Георгиев;

Звенья:

Михаил Сергачев – Никита Нестеров, Михаил Григоренко – Евгений Малкин –Евгений Дадонов;

Дмитрий Орлов – Никита Зайцев, Александр Овечкин – Евгений Кузнецов – Кирилл Капризов;

Динар Хафизуллин – Владислав Гавриков, Никита Гусев – Артем Анисимов – Никита Кучеров;

Илья Ковальчук – Сергей Андронов – Сергей Плотников, Александр Барабанов.

Чемпионат мира-2019 проходит в Словакии. Встреча Россия – Норвегия ("Интерфакс" ведет ее текстовую трансляцию) пройдет в Братиславе, ее начало – 17:15 мск.

хоккей ЧМ по хоккею

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