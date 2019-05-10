Назван состав сборной России по хоккею на матч ЧМ с Норвегией

Состав на игру с норвежцами — приближается наш первый матч на этом чемпионате мира! Как думаете, каким будет итоговый счёт?



⏰ Стартовое вбрасывание в 17:15 по мск.

📺 Cмотрите на "Первом канале" и тут: https://t.co/dmu1CIx4Oc#снамироссия pic.twitter.com/RxKpH5zcPm