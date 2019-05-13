Шарапова выбыла из топ-30 рейтинга WTA

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Японка Ноами Осака возглавила обновленный рейтинг Женской теннисной ассоциации, а россиянка Мария Шарапова опустилась в нем на семь позиций - до 35-го места, сообщает пресс-служба WTA в понедельник.

В активе японки 6,356 баллов.

На второе место поднялась румынка Симана Халеп (6,117). На третью позицию поднялась немка Ангелика Кербер (5,285).

Лучший результат из россиянок у Дарьи Касаткиной, она располагается на 21-й строчке (2,150). Ее соотечественница Мария Шарапова потеряла семь позиция и занимает 35-е место (1,490). 36-ю строчку рейтинга занимает еще одна представительница России - Анастасия Павлюченкова (1,470).