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Шарапова выбыла из топ-30 рейтинга WTA

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Японка Ноами Осака возглавила обновленный рейтинг Женской теннисной ассоциации, а россиянка Мария Шарапова опустилась в нем на семь позиций - до 35-го места, сообщает пресс-служба WTA в понедельник.

В активе японки 6,356 баллов.

На второе место поднялась румынка Симана Халеп (6,117). На третью позицию поднялась немка Ангелика Кербер (5,285).

Лучший результат из россиянок у Дарьи Касаткиной, она располагается на 21-й строчке (2,150). Ее соотечественница Мария Шарапова потеряла семь позиция и занимает 35-е место (1,490). 36-ю строчку рейтинга занимает еще одна представительница России - Анастасия Павлюченкова (1,470).

теннис Ноами Осака Мария Шарапова

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