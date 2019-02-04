Шарапова поднялась на 27-е место рейтинга WTA

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Россиянка Мария Шарапова улучшила свои позиции в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого обнародована в понедельник на сайте WTA.

Теперь она занимает 27-е место, тогда как неделей ранее располагалась двумя строчками ниже.

Наилучшая позиция среди россиянок – у Дарьи Касаткиной. Она – на 14-й строчке, но это не две ступени ниже по сравнению с предыдущей версией рейтинга.

32-е место по-прежнему занимает Анастасия Павлюченкова. Сразу на 13 мест, на 65-е, поднялась Екатерина Александрова. Она опередила Екатерину Макарову, которая, опустившись на пять ступеней, теперь занимает 66-е место.

На 74-е с 76-го места опустилась Евгения Родина. На 21 ступени поднялась Вера Звонарева, теперь она на 77-м месте. Звонарева стала лучшей из россиянок на завершившемся накануне турнире WTA в Петербурге – дошла до полуфинала.

Также в первой сотне рейтинга из россиянок присутствуют Маргарита Гаспарян (77-е место), Анастасия Потапова (87), Анна Блинкова (95), Вероника Кудерметова (98).

Из россиянок, находящихся вне первой сотни рейтинга наибольшего прорыва достигла Валерия Ющенко, поднявшаяся на 145 мест. Теперь она – на 705-й строчке.

Но кто же в лидерах?

Возглавляет рейтинг по-прежнему Наоми Осака (Япония), а в первой десятке также находятся Петра Квитова (Чехия), Симона Халеп (Румыния), Слоан Стивенс (США), Каролина Плишкова (Чехия), Ангелик Кербер (Германия), Элина Свитолина (Украина), Кики Бертенс (Голландия), Арина Соболенко (Белоруссия), Каролин Возняцки (Дания).

В топ-10 рейтинга зафиксирована лишь одна рокировка: Соболенко поднялась с 10-го на девятое место, Возняцки проследовала в обратном направлении.