Японская теннисистка Осака стала первой ракеткой мира

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Победительница Открытого чемпионата Австралии по теннису-2019 японка Наоми Осака возглавила рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована в понедельник на сайте организации.

Она улучшила свои позиции на три строчки.

На второе место с шестого поднялась поверженная Осакой в финале Australian Open чешская теннисистка Петра Квитова.

Предыдущая лидер мирового рейтинга румынка Симона Халеп опустилась на третье место.

Кто еще в топ-10

Четвертую строчку (поднявшись на одну ступень) теперь занимает американка Слоаан Стивенс. Чешская спортсменка Каролина Плишкова поднялась на три строчки и сейчас находится на пятом месте. На шестом, опустившись на четыре строчки, располагается немка Ангелик Кербер. Седьмую строчку, как и в предыдущей версии рейтинга, занимает украинка Элина Свитолина. На восьмую с девятой поднялась голландка Кики Бертенс. Сразу на шесть строчек опустилась датчанка Каролин Возняцки, теперь она девятая. Замыкает топ-10 теннисисток белоруска Арина Соболенко, поднявшаяся с 11 на 10 место. А американка Серена Уильямс выбыла из первой десятки, опустившись на пять строчек. Она теперь на 11 месте.

Россиянки в первой сотне

Лишилась места в топ-10 и россиянка Дарья Касаткина. Она находилась на 10 месте, а теперь – на 12. Это – наивысшая позиция среди представительниц России на данный момент.

В первую сотню также входят следующие россиянки: 29.Мария Шарапова (поднялась на одну ступень), 32.Анастасия Павлюченкова (поднялась на 12 мест), 61.Екатерина Макарова (опустилась на одну ступень), 72.Евгения Родина (минус три места), 76.Екатерина Александрова (минус шесть), 79.Анастасия Потапова, 81.Маргарита Гаспарян (обе поднялись на 10 мест), 94.Анна Блинкова (опустилась на четыре строчки), 97.Вера Звонарева (опустилась на одну ступень).

Лучшей из россиянок на Australian Open, завершившемся в воскресенье, стала Анастасия Павлюченкова, дошедшая до четвертьфинала.