Главные новости
В миреНАСА официально объявило о потере марсохода OpportunityЭкономикаКурс рубля на Московской бирже резко упал на фоне угрозы новых санкцийВ миреСенаторы США представили законопроект с новыми санкциями против РФ
Спорт

Шарапова снялась с турнира в США из-за травмы

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Россиянка Мария Шарапова снялась с турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Индиан-Уэллсе из-за травмы плеча, сообщает в среду пресс-служба соревнований.

"К сожалению, Мария Шарапова снялась с турнира из-за травмы правого плеча", - говорится в сообщении.

Турнир WTA пройдет 4-17 марта.

Ранее Шарапова из-за травмы снялась с турнира в Санкт-Петербурге в январе. Она отказалась выйти на матч второго круга соревнования против своей соотечественницы Дарьи Касаткиной.

Сейчас Шарапова занимает в рейтинге WTA 27-е место.

Теги: Мария Шарапова, теннис

Новости по теме

Спорт
"Реал" победил "Аякс" в первом матче 1/8 финала ЛЧ"Реал" победил "Аякс" в первом матче 1/8 финала ЛЧ
Футболисты "Тоттенхэма" с крупным счетом выиграли у "Боруссии"Подробнее
 "Аякс" - "Реал". Онлайн"Аякс" - "Реал". Онлайн
Действующий победитель Лиги чемпионов проводит первый еврокубковый матч после крупного поражения от ЦСКА и ведет в счетеПодробнее
 "Зенит" уступил "Фенербахче" в матче Лиги Европы"Зенит" уступил "Фенербахче" в матче Лиги Европы
Ответная игра в борьбе за выход в 1/8 финала пройдет 21 февраля в ПетербургеПодробнее
 "Фенербахче" - "Зенит". Онлайн"Фенербахче" - "Зенит". Онлайн
В конце первого тайма матча Лиги Европы "Зенит" мог отыграться с пенальти, а сейчас уже идет второйПодробнее
Россия победила Чехию в матче ЕврохоккейтураРоссия победила Чехию в матче Еврохоккейтура
Россияне укрепили лидерство в общем зачетеПодробнее
 Россия - Чехия. ОнлайнРоссия - Чехия. Онлайн
Российские хоккеисты увеличили преимущество в счете в третьем периоде матча Еврохоккейтура - 3:1Подробнее
 Сборная России проиграла Швеции в матче третьего этапа ЕврохоккейтураСборная России проиграла Швеции в матче третьего этапа Еврохоккейтура
Россияне сохранили лидерство в общем зачете турнираПодробнее
 Швеция - Россия. ОнлайнШвеция - Россия. Онлайн
В Стокгольме проходит матч второго тура шведского этапа ЕврохоккейтураПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Фотогалереи
Фотохроника 13 февраля6 фото
13 февраля
Фотохроника 13 февраля
Ежегодная выставка собак Westminster Kennel Club12 фото
13 февраля
Ежегодная выставка собак Westminster Kennel Club
Лучшие фото недели10 фото
08 февраля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи
Цитата дня
Школа - святое место. Как в церковь, надо идти в школу
Александр Лукашенко о ситуации в образовании в свете нападения подростка на учителяАлександр Лукашенко о ситуации в образовании в свете нападения подростка на учителя

Выбор редакции

Последние новости
Главные новости
В миреНАСА официально объявило о потере марсохода OpportunityЭкономикаКурс рубля на Московской бирже резко упал на фоне угрозы новых санкцийВ миреСенаторы США представили законопроект с новыми санкциями против РФВ РоссииВ Госдуме предложили увеличить штрафы за фейк-новости до 400 тысяч рублейЭкономикаЕС согласовал новые правила по газу с лазейкой для "Северного потока-2"В РоссииГлавред "Кто хочет стать миллионером?" не будет жаловаться на Друзя в суд и полицию

Минобороны Чехии опровергло информацию о размещении американских баз

"Реал" победил "Аякс" в первом матче 1/8 финала ЛЧ

"Реал" победил "Аякс" в первом матче 1/8 финала ЛЧФутболисты "Тоттенхэма" с крупным счетом выиграли у "Боруссии" Подробнее

Европарламент примет резолюцию в защиту ДРСМД

Шарапова снялась с турнира в США из-за травмы

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла высотой 6 км

В Эстонии в результате инцидента с огнестрельным оружием погиб военнослужащий

Сити-менеджер Чебоксар извинился за поведение сопротивлявшегося при аресте сына

Сенаторы США призвали снизить зависимость НАТО от российского военного оборудования

Курс рубля на Московской бирже резко упал на фоне угрозы новых санкций

Курс рубля на Московской бирже резко упал на фоне угрозы новых санкцийЗа час падение к курсу доллара составило 66 копеек, к евро - 63 копейки Подробнее

Сенаторы США представили законопроект с новыми санкциями против РФ

Сенаторы США представили законопроект с новыми санкциями против РФОни предлагают санкции против российских банков и инвестиций в российские СПГ-проекты за пределами РФ в ответ на "подрыв демократии в других странах" Подробнее

Пассажир московского метро скончался в результате падения под поезд

ВС РФ запретил АСВ продавать банки на закрытых торгах

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_153545467595368701', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');