Шарапова снялась с турнира в США из-за травмы

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Россиянка Мария Шарапова снялась с турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Индиан-Уэллсе из-за травмы плеча, сообщает в среду пресс-служба соревнований.

"К сожалению, Мария Шарапова снялась с турнира из-за травмы правого плеча", - говорится в сообщении.

Турнир WTA пройдет 4-17 марта.

Ранее Шарапова из-за травмы снялась с турнира в Санкт-Петербурге в январе. Она отказалась выйти на матч второго круга соревнования против своей соотечественницы Дарьи Касаткиной.

Сейчас Шарапова занимает в рейтинге WTA 27-е место.