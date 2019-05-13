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Назван состав сборной России на матч с Чехией

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной России по хоккею во главе с Ильей Воробьевым определился с составом команды на матч группового этапа чемпионата мира с Чехией.

Как сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР), состав выглядит следующим образом:

Вратари: Андрей Василевский, Илья Сорокин.

Звенья: Михаил Сергачев – Никита Нестеров, Михаил Григоренко – Евгений Малкин – Евгений Дадонов;

Дмитрий Орлов – Никита Зайцев, Александр Овечкин – Евгений Кузнецов – Александр Барабанов;

Динар Хафизуллин – Владислав Гавриков, Никита Гусев – Артем Анисимов – Никита Кучеров;

Никита Задоров, Илья Ковальчук – Сергей Андронов – Иван Телегин, Кирилл Капризов.

Матч Россия – Чехия пройдет в Братиславе в понедельник и стартует в 17:15 мск. Обе команды к настоящему моменту провели по две игры, одержав по две победы.

"Интерфакс" ведет текстовую трансляцию матча.

В турнире принимают участие 16 команд, разделенные на две группы по восемь сборных в каждой. В плей-офф выходят по четыре лучшие команды каждой из них.

ЧМ финиширует 26 мая.

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