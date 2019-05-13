Назван состав сборной России на матч с Чехией
Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной России по хоккею во главе с Ильей Воробьевым определился с составом команды на матч группового этапа чемпионата мира с Чехией.
Как сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР), состав выглядит следующим образом:
Вратари: Андрей Василевский, Илья Сорокин.
Звенья: Михаил Сергачев – Никита Нестеров, Михаил Григоренко – Евгений Малкин – Евгений Дадонов;
Дмитрий Орлов – Никита Зайцев, Александр Овечкин – Евгений Кузнецов – Александр Барабанов;
Динар Хафизуллин – Владислав Гавриков, Никита Гусев – Артем Анисимов – Никита Кучеров;
Никита Задоров, Илья Ковальчук – Сергей Андронов – Иван Телегин, Кирилл Капризов.
Состав на матч с чехами! Стартовое вбрасывание в 17:15 по мск. Поболеем 🙌 #снамироссия pic.twitter.com/IbrEob4v6v— Хоккей России (@russiahockey) 13 мая 2019 г.
Матч Россия – Чехия пройдет в Братиславе в понедельник и стартует в 17:15 мск. Обе команды к настоящему моменту провели по две игры, одержав по две победы.
"Интерфакс" ведет текстовую трансляцию матча.
В турнире принимают участие 16 команд, разделенные на две группы по восемь сборных в каждой. В плей-офф выходят по четыре лучшие команды каждой из них.
ЧМ финиширует 26 мая.