Швейцария возглавила группу В на ЧМ по хоккею, Россия опустилась на третье место

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной Швейцарии добились победы над национальной командой Латвии в матче второго тура группового этапа проходящего в Словакии ЧМ.

Результат встречи – 3:1 (0:0, 1:1, 2:0) в пользу швейцарских хоккеистов.

Это позволило сборной Швейцарии набрать 6 очков и выйти на первое место в группе В. По столько же баллов набрали Чехия и России, однако, у швейцарцев лучшие показатели по соотношению заброшенных и пропущенных шайб (12:1).

Второе место занимает Чехия (12:4), на третьем месте находится Россия (10:2), разгромившая в воскресенье сборную Австрии со счетом 5:0.

Действующий чемпион мира, команда Швеции, находится на четвертом месте – 3 очка. Остальные команды группы располагаются в следующем порядке: 5.Латвия – 3 очка, 6.Норвегия – 0, 7.Австрия – 0, 8.Италия – 0.

В турнире принимают участие 16 команд, разделенные на две группы по восемь сборных в каждой. В плей-офф выходят по четыре лучшие команды каждой из них.

ЧМ финиширует 26 мая.