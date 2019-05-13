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Гол Телегина вошел в тройку лучших дня на ЧМ по хоккею

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Организаторы чемпионата мира по хоккею-2019 опубликовали видео топ-3 голов, состоявшихся в третий игровой день турнира.

Второе место занял гол россиянина Ивана Телегина в матче второго тура группового этапа против Австрии. При счете 2:0 в пользу сборной России Телегин получил передачу слева и подставил клюшку так, что шайба пролетела мимо его ног и влетела в угол ворот.

Матч завершился победой россиян со счетом 5:0.

Сборная России набрала 6 очков и в группе В занимает третье место. Она уступает по дополнительным показателям Швейцарии и Чехии, которые также набрали по 6 баллов.

В понедельник сборная России сыграет с Чехией, начало матча – 17:15 мск.

хоккей ЧМ по хоккею

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