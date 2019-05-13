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Россия - Чехия. Онлайн

В Словакии стартует третий тур чемпионата мира

Россия - Чехия. Онлайн
Фото: EPA/ТАСС

К очному противостоянию команды подошли, очков не теряя

11'

Команды по очереди наведываются в зоны друг к другу, но пока действуют не очень энергично. Словно сейчас идет матч за золото, а не игра третьего тура группового этапа...

10'

Если вам вдруг нужна эта ценная информация, то: россияне играют в красных свитерах, чешские - в белых

9'

Кучеров бросает после передачи Кузнецова. У ворот чешской команды весьма некстати оказалась толпа ее игроков и шайбе было не протолкнуться

9'

Чехия продолжает расстреливать ворота россиян. Эти броски, к счастью, для нас не проходят

8'

Филип Хитил зацепился за шайбу в нашей зоне и, выждав паузу, бросил по воротам. Василевский надежен

8'

Поприжали чешские хоккеисты наших игроков в нашей же зоне. С трудом, но все же вывели шайбу из ее пределов российские игроки

7'

Ниче так гол провели американцы в ворота финнов

6'

Вратарь ловит!

6'

Бросок по воротам Василевского!

6'

Кучеров бросает в ближний угол: вратарь не только ловит, но и успевает передать шайбу полевому игроку. Похоже, начинается контратака чешской команды...

5'

Атмосфера на трибунах (и сами трибуны) выглядят так

5'

Между тем, сборная США вышла вперед в матче с финнами - 1:0.

4'

Ворота сборной России сегодня защищает Андрей Василевский. Страж ворот сборной Чехии - Патрик Бартошак

4'

Ответная атака сборной Чехии закончилась броском Рутты от синей линии: Василевский ловит!

3'

Но вот и бросок: это Гусев попытался поразить ворота - не попал

3'

Провели атаку сейчас российские хоккеисты, плотная оборона соперника не позволила довести дело даже до броска

2'

Нестеров бросал по воротам сборной Чехии, но в них не попал

1'

Для сборной России матч против Чехии - первый настоящий экзамен на турнире, соперников связывает давнишняя история баталий, в том числе и в матчах за золото. Чехи же, как писал я чуть раньше, уже сыграли со Швецией и победили. А Швеция, на минуточку - действующий чемпион мира!

1'

Матч начался! Вбрасывание выиграли наши!

Игроки появляются на льду, матч вот-вот начнется!

Состав сборной Чехии

У нападающего сборной Латвии Робертса Букартса индивидуальный, принципиально отличающийся от других метод подготовки к матчам ЧМ. С Латвией мы играем 18 мая...

Как наши игроки прибыли на стадион. 

Состав сборной России!

В 17:15 в Кошице стартует матч группы А Финляндия - США, тоже интересная игра

Сегодня мы выложили на ленту новость сразу с двумя видосами, причем - об одном и том же

Турнирные таблицы групп чемпионата

Что касается Чехии, она сначала победила Швецию (5:2), а затем ту же Норвегию (7:2)

После побед над Норвегией (5:2) и Австрией (5:0) сборная России набрала 6 очков и в группе В занимает третье место. Она уступает по дополнительным показателям Швейцарии и Чехии, которые также набрали по 6 баллов.

Трансляцию ведет Владимир Нардин

Игра пройдет сегодня в Братиславе и начнется в 17:15 по московскому времени

"Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию матча чемпионата мира между сборными России и Чехии.

Здравствуйте, уважаемые любители хоккея!

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