Россия - Чехия. Онлайн
В Словакии стартует третий тур чемпионата мира
К очному противостоянию команды подошли, очков не теряя
Команды по очереди наведываются в зоны друг к другу, но пока действуют не очень энергично. Словно сейчас идет матч за золото, а не игра третьего тура группового этапа...
Если вам вдруг нужна эта ценная информация, то: россияне играют в красных свитерах, чешские - в белых
Кучеров бросает после передачи Кузнецова. У ворот чешской команды весьма некстати оказалась толпа ее игроков и шайбе было не протолкнуться
Чехия продолжает расстреливать ворота россиян. Эти броски, к счастью, для нас не проходят
Филип Хитил зацепился за шайбу в нашей зоне и, выждав паузу, бросил по воротам. Василевский надежен
Поприжали чешские хоккеисты наших игроков в нашей же зоне. С трудом, но все же вывели шайбу из ее пределов российские игроки
Ниче так гол провели американцы в ворота финнов
A goal so smooth is must be that Skjei butter #USAFIN #IIHFWorlds pic.twitter.com/rAsgd8KYrK— IIHF (@IIHFHockey) May 13, 2019
Вратарь ловит!
Бросок по воротам Василевского!
Кучеров бросает в ближний угол: вратарь не только ловит, но и успевает передать шайбу полевому игроку. Похоже, начинается контратака чешской команды...
Атмосфера на трибунах (и сами трибуны) выглядят так
It’s loud in here in #Bratislava. @russiahockey vs @narodnitym about to get underway! #IIHFWorlds pic.twitter.com/GgIoBEcRGN— IIHF (@IIHFHockey) May 13, 2019
Между тем, сборная США вышла вперед в матче с финнами - 1:0.
Ворота сборной России сегодня защищает Андрей Василевский. Страж ворот сборной Чехии - Патрик Бартошак
Ответная атака сборной Чехии закончилась броском Рутты от синей линии: Василевский ловит!
Но вот и бросок: это Гусев попытался поразить ворота - не попал
Провели атаку сейчас российские хоккеисты, плотная оборона соперника не позволила довести дело даже до броска
Нестеров бросал по воротам сборной Чехии, но в них не попал
Для сборной России матч против Чехии - первый настоящий экзамен на турнире, соперников связывает давнишняя история баталий, в том числе и в матчах за золото. Чехи же, как писал я чуть раньше, уже сыграли со Швецией и победили. А Швеция, на минуточку - действующий чемпион мира!
Матч начался! Вбрасывание выиграли наши!
Игроки появляются на льду, матч вот-вот начнется!
Состав сборной Чехии
👥 | Vítězná sestava téměř beze změny, jen do branky se znovu vrací Patrik Bartošák! 🙌#RUSvCZE 🇷🇺🆚🇨🇿 #narodnitym #jakolev pic.twitter.com/lNSBrQ38gq— Hokejový nároďák (@narodnitym) May 13, 2019
У нападающего сборной Латвии Робертса Букартса индивидуальный, принципиально отличающийся от других метод подготовки к матчам ЧМ. С Латвией мы играем 18 мая...
🇱🇻R. Bukarts getting in a new style of practice in #Bratislava. @lhf_lv #IIHFWorlds pic.twitter.com/nTc76S90Fq— IIHF (@IIHFHockey) May 13, 2019
Как наши игроки прибыли на стадион.
Чуть меньше двух часов остаётся до встречи с командой Чехии на чемпионате мира, и наша сборная уже на арене. #снамироссия pic.twitter.com/hlSrbtZmiq— Хоккей России (@russiahockey) 13 мая 2019 г.
Состав сборной России!
Состав на матч с чехами! Стартовое вбрасывание в 17:15 по мск. Поболеем 🙌 #снамироссия pic.twitter.com/IbrEob4v6v— Хоккей России (@russiahockey) 13 мая 2019 г.
В 17:15 в Кошице стартует матч группы А Финляндия - США, тоже интересная игра
Сегодня мы выложили на ленту новость сразу с двумя видосами, причем - об одном и том же
Гол Телегина вошел в тройку лучших дня на ЧМ по хоккею https://t.co/bjUCCG4BTK— Интерфакс (@interfax_news) May 13, 2019
Турнирные таблицы групп чемпионата
Here are your End of Day Standings after Day 3 at #IIHFWorlds pic.twitter.com/52tGxYLnDD— IIHF (@IIHFHockey) May 13, 2019
Что касается Чехии, она сначала победила Швецию (5:2), а затем ту же Норвегию (7:2)
После побед над Норвегией (5:2) и Австрией (5:0) сборная России набрала 6 очков и в группе В занимает третье место. Она уступает по дополнительным показателям Швейцарии и Чехии, которые также набрали по 6 баллов.
Трансляцию ведет Владимир Нардин
Игра пройдет сегодня в Братиславе и начнется в 17:15 по московскому времени
"Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию матча чемпионата мира между сборными России и Чехии.
Здравствуйте, уважаемые любители хоккея!