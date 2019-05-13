Россия - Чехия. Онлайн

1'

Для сборной России матч против Чехии - первый настоящий экзамен на турнире, соперников связывает давнишняя история баталий, в том числе и в матчах за золото. Чехи же, как писал я чуть раньше, уже сыграли со Швецией и победили. А Швеция, на минуточку - действующий чемпион мира!