Претендовавшего на участие в ОИ скейтбордиста из РФ отстранили на четыре года

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Российский скейтбордист Максим Круглов дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА) во вторник.

"Федерация скейтбординга России на основании и во исполнение решения РАА "РУСАДА" приняла решение дисквалифицировать спортсмена Круглова Максима на четыре года за нарушение п. 2.3 Общероссийских антидопинговых правил (отказ или неявка на процедуру сдачи проб - ИФ)", - говорится в сообщении.

Срок наказания Круглова начинается с 7 февраля 2019 года.

Россиянин входит в топ-20 элитных скейтбордистов мира и являлся кандидатом на поездку на Олимпиаду 2020 года в Токио.