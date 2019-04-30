Российского чемпиона мира по греко-римской борьбе отстранили за допинг

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Чемпион мира по греко-римской борьбе 2014 года Чингиз Лабазанов наказан дисквалификацией сроком на один год за нарушение антидопинговых правил, сообщает во вторник пресс-служба Российского антидопингового агентства во вторник.

"Федерация борьбы России, по решению РАА РУСАДА, вынесла решение, по которому спортсмен Лабазанов Чингиз лишен права на 1 год за нарушение ст. 2.4 Всероссийских антидопинговых правил, период, начинающийся 11 апреля 2019 года", - говорится в сообщении.

Кроме этого, на четыре года за нарушение антидопинговых правил отстранен еще один отечественный борец - Валерий Гусаров. Его наказание начинается с 31 июля 2018 года.