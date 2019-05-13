Пятерым ходокам из РФ отказали в праве выступать на международной арене

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) получила от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) информацию об отказе в получении нейтрального статуса пяти россиянам, сообщает пресс-служба ВФЛА в понедельник.

Речь идет о Клавдии Афанасьевой, Маргарите Никифоровой, Виталии Анчине, Александре Гарине и Алексее Кудашкине (все - спортивная ходьба).

В настоящий момент 67 российских легкоатлетов имеют право принимать участие в международных стартах 2019 года, 20 спортсменов получили от ИААФ отказы в получении нейтрального статуса, нейтральный статус отозван у одного спортсмена (Игорь Образцов - спринт), заявки 190 легкоатлетов ожидают рассмотрения ИААФ.

По состоянию на 13 мая ВФЛА получила от спортсменов для рассмотрения и отправки в ИААФ 286 заявок, из них - 65 по упрощенной форме. В ИИААФ федерация направила 277 заявок.

В 2018 году 73 российских легкоатлета получили от ИААФ разрешение выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе.

Членство ВФЛА в ИААФ временно приостановлено с ноября 2015 года. Российские спортсмены могут выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе, который подтверждает ИААФ.