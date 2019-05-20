Великобритания выбила Францию с элиты ЧМ по хоккею

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной Великобритании победили национальную команду Франции в седьмом, заключительном туре чемпионата мира в Словакии.

Британские хоккеисты уступали с разницей в три шайбы, смогли отыграться, а в овертайме провели решающий гол. Результат матча – 4:3 (0:0, 2:3, 1:0, 1:0) в пользу команды Великобритании.

Эта победа стала первой для Великобритании на турнире. Набрав 2 очка (за победу в овертайме дают два балла, за поражение – один), она поднялась с последнего, восьмого, места, на седьмое. Франция, у которой столько же очков, опустилась на восьмое. Французы уступают британцам по личным встречам.

По регламенту турнира, команда, занявшая в группе последнее место, выбывает из элитного дивизиона в дивизион рангом ниже. Таким образом, сборная Франции следующий ЧМ проведет в первом дивизионе, а Великобритании – в элите.

В турнире принимают участие 16 команд, разделенные на две группы по восемь сборных в каждой. В четвертьфинал выходят по четыре лучшие команды каждой из них.

ЧМ финиширует 26 мая.