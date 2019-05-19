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Хоккеисты сборной России победили Швейцарию в матче ЧМ

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Сборная России по хоккею добилась шестой победы подряд на чемпионате мира в Словакии.

В шестом туре группового этапа они со счетом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) победили национальную команду Швейцарии.

Голы в составе сборной России провели Никита Гусев, Никита Кучеров (дважды: в большинстве и равных составах).

Таким образом, сборная России, ранее досрочно оформившая путевку в плей-офф, набрала 18 очков и укрепила лидерство в группе В. У Швейцарии 12 очков, она – на четвертом месте.

Сборной России на групповом этапе осталось провести один матч – против Швеции. Игра пройдет 21 мая и стартует в 21:15 мск.

В турнире принимают участие 16 команд, разделенные на две группы по восемь сборных в каждой. В плей-офф выходят по четыре лучшие команды каждой из них.

ЧМ финиширует 26 мая.

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