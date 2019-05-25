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Сборная России проиграла Финляндии в полуфинале ЧМ по хоккею

Сборная России проиграла Финляндии в полуфинале ЧМ по хоккею
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной России потерпели поражение от национальной команды Финляндии в 1/2 финала чемпионата мира в Словакии.

Встреча, прошедшая в Братиславе, завершилась со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) в пользу финнов. Судьба встречи решилась в середине третьего периода, когда шайбу в ворота Андрея Василевского провел Марко Антилла.

Во втором полуфинальном матче, который состоится позднее в субботу, сыграют Канада и Чехия. Поединок начнётся в 20:15 по московскому времени.

"Интерфакс" вел текстовую трансляцию матча

Турнирный путь россиян

На групповом этапе россиянам удалось победить Норвегию (5:2), Австрию (5:0), Чехию (3:0), Италию (10:0), Латвию (3:1), Швейцарию (3:0) и Швецию (7:4). Набрав 21 очко, команда Ильи Воробьева заняла первое место в группе.

В четвертьфинале россияне переиграли команду США (4:3).

В последний к настоящему моменту раз сборная России выигрывала чемпионат мира в 2014 году, а призером - бронзовым - становилась в 2017 году.

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