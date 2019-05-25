Сборная России проиграла Финляндии в полуфинале ЧМ по хоккею
Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной России потерпели поражение от национальной команды Финляндии в 1/2 финала чемпионата мира в Словакии.
Встреча, прошедшая в Братиславе, завершилась со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) в пользу финнов. Судьба встречи решилась в середине третьего периода, когда шайбу в ворота Андрея Василевского провел Марко Антилла.
Итоговая статистика игры с финнами в полуфинале чемпионата мира выглядит так. #СнамиРоссия #IIHFWorlds pic.twitter.com/vgQOKXJVWW— Хоккей России (@russiahockey) 25 мая 2019 г.
Во втором полуфинальном матче, который состоится позднее в субботу, сыграют Канада и Чехия. Поединок начнётся в 20:15 по московскому времени.
"Интерфакс" вел текстовую трансляцию матча
Турнирный путь россиян
На групповом этапе россиянам удалось победить Норвегию (5:2), Австрию (5:0), Чехию (3:0), Италию (10:0), Латвию (3:1), Швейцарию (3:0) и Швецию (7:4). Набрав 21 очко, команда Ильи Воробьева заняла первое место в группе.
В четвертьфинале россияне переиграли команду США (4:3).
В последний к настоящему моменту раз сборная России выигрывала чемпионат мира в 2014 году, а призером - бронзовым - становилась в 2017 году.