Россия - Финляндия. Онлайн
Сборная России играет за выход в финал чемпионата мира
Сборная России по хоккею встречается с финнами в 1/2 финала ЧМ.
И тут прозвучала сирена, первый период завершен. Встретимся после перерыва
Кузнецов получил шайбу от Капризова и бросил! Не достиг выстрел цели!
Вот как действует Василевский, в критичный, казалось, момент, спасает ворота! Браво вратарь!
#MAY25 #RUSvsFIN #SF1 1st period— Here's Your Replay ⬇️ (@HeresYourReplay) May 25, 2019
Kaapo Kakko comes thisclose#IIHFWorlds 🇷🇺🇫🇮 pic.twitter.com/zMHepbongi
Ответ финской сборной! Раяла сильно - и неточно - выстреливает с центра российской зоны!
Мощный отрезок проводят российские хоккеисты сейчас, наносят опасные броски. Вратарь выручает
Капризов сместился в центр финской сборной и бросил: вратарь отразил!
Там шайба и в штангу попала, и по линии ворот катилась. Василевский прижал ее щитком, не видя ее, по сути
Финны попытались затолкать шайбу в ворота с линии этих самых ворот. Так старались, но наши помешали
Капризов бросил слева - на этот раз и финский вратарь вынужден был подвигаться
Бросок от синей линии - как мне показалось, для вратаря уровня Василевского не такой сложный. Но мало ли что мне показалось: попробуй, отрази!
На встречных курсах идет игра
Овечкин вывел себя для броска и таки бросил! Но вратарь у финнов тоже надежен. А вратарь - Кевин Ланкинен.
Дадонов бросал! Но не прошел его бросок!
Серию бросков отразил сейчас наш вратарь Андрей Василевский и в конце концов поймал шайбу! Игра нашего голкипера достойна аплодисментов!
Ура, сборная России - в полном составе!
Наши обороняются и делают это надежно
Овечкин и Каски вышли на лед со скамьи штрафников. По игроку больше теперь на льду в составах команд. Но мы-то про-прежнему в меньшинстве
Финны вполне себе убедительно разместились в нашей зоне и даже попытались бросить. Только вот не попали по шайбе
А теперь сборная России остается в меньшинстве: Никита Кучеров зацепил игрока клюшкой. Три на четыре поиграем какое-то время
Наши побывали в зоне соперника, но до гола дело не довели
Первое удаление в игре, но в обеих командах сразу: у финнов за фол удален Оливер Каски, у нас за грубость - Александр Овечкин
Наши играют в красных свитерах, финны - в белых
Погнали.#РоссияФинляндия pic.twitter.com/GISnUjJCGw— Valentina RU (@x_valya) May 25, 2019
Огромное преимущество сейчас на стороне российских болельщиков на трибунах. Желаем аналогичного и игрокам.
Обменялись бросками соперники
Матч начался!
Команды выходят на лед!
Победитель матча Россия - Финляндия в финале сыграет с победителем в паре Канада - Чехия. Матч этих команд также пройдет в Братиславе в субботу и начнется в 20:15 мск.
В 1/4 финала команда Финляндии в овертайме вырвала победу над действующим чемпионом мира, Швецией - 5:4. При этом финны уступали в счете и отыгрались за полторы минуты до окончания основного времени
Что касается Финляндии, то в группе А она выиграла у Канады (3:1),Словакии (4:2), Дании (3:1), Великобритании (5:0), Франции (3:0), а также уступила США (2:3, в овертайме) и Германии (2:4). Набрав 16 очков, финская сборная, возглавляемая Юккой Ялоненом, стала второй в группе.
В четвертьфинале россияне переиграли сборную США (4:3)
На групповом этапе россиянам удалось победить Норвегию (5:2), Австрию (5:0), Чехию (3:0), Италию (10:0), Латвию (3:1), Швейцарию (3:0) и Швецию (7:4). Набрав 21 очко, команда Ильи Воробьева заняла первое место в группе.
Сборная России - единственная команда, на ЧМ-2019 не потерявшая ни одного очка. Она выиграла все семь матчей в группе В, а также победила в четвертьфинале. Все победы одержаны в основное время.
Финляндия также назвала свой состав, вот он:
Кевин Ланкинен (Олкинуора);
Микко Лехтонен — Атте Охтамаа, Нико Оямяки — Юхани Тюрвяйнен — Тони Раяла;
Хенри Йокихарью — Петтери Линдбом, Каапо Какко — Сакари Маннинен — Харри Песонен;
Оливер Каски — Нико Миккола, Вели-Матти Савинайнен — Кристиан Куусела — Йере Саллинен;
Миика Койвисте —Яни Хаканпя, Марко Анттила — Йоэль Кивиранта — Юхо Ламмикко.
Главный тренер - Юкки Ялонен
Тренерский штаб российской команды определился с составом на игру с финнами.
👉🏻 Есть состав на полуфинал!— Хоккей России (@russiahockey) May 25, 2019
⏰ 16:15 по мск
📺 «Первый канал» и https://t.co/hVuJjUSFTb#снамироссия pic.twitter.com/8RWbq6MUua
Сегодня в Братиславе наша сборная попытается выйти в финал чемпионата мира по хоккею. Последние четыре года сделать это не удавалось.