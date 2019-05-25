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Россия - Финляндия. Онлайн

Сборная России играет за выход в финал чемпионата мира

Россия - Финляндия. Онлайн
Фото: epa/vostock-photo

Сборная России по хоккею встречается с финнами в 1/2 финала ЧМ.

И тут прозвучала сирена, первый период завершен. Встретимся после перерыва

20'

Кузнецов получил шайбу от Капризова и бросил! Не достиг выстрел цели!

19'

Вот как действует Василевский, в критичный, казалось, момент, спасает ворота! Браво вратарь!

18'

Ответ финской сборной! Раяла сильно - и неточно - выстреливает с центра российской зоны!

17'

Мощный отрезок проводят российские хоккеисты сейчас, наносят опасные броски. Вратарь выручает

16'

Капризов сместился в центр финской сборной и бросил: вратарь отразил!

15'

Там шайба и в штангу попала, и по линии ворот катилась. Василевский прижал ее щитком, не видя ее, по сути

14'

Финны попытались затолкать шайбу в ворота с линии этих самых ворот. Так старались, но наши помешали

14'

Капризов бросил слева - на этот раз и финский вратарь вынужден был подвигаться

13'

Бросок от синей линии - как мне показалось, для вратаря уровня Василевского не такой сложный. Но мало ли что мне показалось: попробуй, отрази!

12'

На встречных курсах идет игра

10'

Овечкин вывел себя для броска и таки бросил! Но вратарь у финнов тоже надежен. А вратарь - Кевин Ланкинен.

10'

Дадонов бросал! Но не прошел его бросок!

9'

Серию бросков отразил сейчас наш вратарь Андрей Василевский и в конце концов поймал шайбу! Игра нашего голкипера достойна аплодисментов!

9'

Ура, сборная России - в полном составе!

8'

Наши обороняются и делают это надежно

7'

Овечкин и Каски вышли на лед со скамьи штрафников. По игроку больше теперь на льду в составах команд. Но мы-то про-прежнему в меньшинстве

7'

Финны вполне себе убедительно разместились в нашей зоне и даже попытались бросить. Только вот не попали по шайбе

7'
Удаление

А теперь сборная России остается в меньшинстве: Никита Кучеров зацепил игрока клюшкой. Три на четыре поиграем какое-то время

6'

Наши побывали в зоне соперника, но до гола дело не довели

5'
Удаление

Первое удаление в игре, но в обеих командах сразу: у финнов за фол удален Оливер Каски, у нас за грубость - Александр Овечкин

4'

Наши играют в красных свитерах, финны - в белых

3'

Огромное преимущество сейчас на стороне российских болельщиков на трибунах. Желаем аналогичного и игрокам.

2'

Обменялись бросками соперники

1'

Матч начался!

Команды выходят на лед!

Победитель матча Россия - Финляндия в финале сыграет с победителем в паре Канада - Чехия. Матч этих команд также пройдет в Братиславе в субботу и начнется в 20:15 мск.

В 1/4 финала команда Финляндии в овертайме вырвала победу над действующим чемпионом мира, Швецией - 5:4. При этом финны уступали в счете и отыгрались за полторы минуты до окончания основного времени

Что касается Финляндии, то в группе А она выиграла у Канады (3:1),Словакии (4:2), Дании (3:1), Великобритании (5:0), Франции (3:0), а также уступила США (2:3, в овертайме) и Германии (2:4). Набрав 16 очков, финская сборная, возглавляемая Юккой Ялоненом, стала второй в группе.

В четвертьфинале россияне переиграли сборную США (4:3)

На групповом этапе россиянам удалось победить Норвегию (5:2), Австрию (5:0), Чехию (3:0), Италию (10:0), Латвию (3:1), Швейцарию (3:0) и Швецию (7:4). Набрав 21 очко, команда Ильи Воробьева заняла первое место в группе.

Сборная России - единственная команда, на ЧМ-2019 не потерявшая ни одного очка. Она выиграла все семь матчей в группе В, а также победила в четвертьфинале. Все победы одержаны в основное время.

Финляндия также назвала свой состав, вот он:

Кевин Ланкинен (Олкинуора);
Микко Лехтонен — Атте Охтамаа, Нико Оямяки — Юхани Тюрвяйнен — Тони Раяла;
Хенри Йокихарью — Петтери Линдбом, Каапо Какко — Сакари Маннинен — Харри Песонен;
Оливер Каски — Нико Миккола, Вели-Матти Савинайнен — Кристиан Куусела — Йере Саллинен;
Миика Койвисте —Яни  Хаканпя, Марко Анттила — Йоэль Кивиранта — Юхо Ламмикко.

Главный тренер -  Юкки Ялонен
 

Тренерский штаб российской команды определился с составом на игру с финнами. 

Сегодня в Братиславе наша сборная попытается выйти в финал чемпионата мира по хоккею. Последние четыре года сделать это не удавалось. 

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