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Первая ракетка России Касаткина вышла во второй круг "Ролан Гаррос"

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Россиянка Дарья Касаткина завоевала путевку во второй круг турнира Большого шлема "Ролан Гаррос" в Париже.

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В стартовом раунде соревнования она со счетом 6:2, 6:3 победила представительницу Италии Жасмин Паолини, пробившуюся в основную сетку турнира через квалификацию.

Продолжительность матча составила 1 час 11 минут.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Касаткина занимает 21-е место – наивысшее среди россиянок. Паолини – на 210-й строчке.

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Это была третья встреча спортсменок на корте в официальных матчах. Счет по победам теперь 2-1 в пользу российской теннисистки.

Во втором круге Касаткина сыграет с 59-й ракеткой мира, спортсменкой из Пуэрто-Рико Моникой Пуиг. Ранее теннисистки сыграли друг против друга четыре раза, счет победам – 3-1 в пользу Пуиг.

"Ролан Гаррос" (Открытый чемпионат Франции) в 2019 году проходит с 20 мая по 9 июня.

Действующим победителем "Ролан Гаррос" в мужском одиночном разряде является испанец Рафаэль Надаль, в общей сложности этот турнир покорялся ему рекордные 11 раз.

В женском одиночном разряде "Ролан Гаррос" в прошлом году выиграла румынка Симона Халеп. Среди женщин чаще всех его победительницей становилась американка Крис Эверт – семь раз.

теннис Ролан Гаррос

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