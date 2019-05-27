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Кудерметова победила Возняцки на старте "Ролан Гаррос"

Кудерметова победила Возняцки на старте "Ролан Гаррос"
Российская теннисистка Вероника Кудерметова
Фото: Reuters

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Вероника Кудерметова нанесла поражение датчанке Каролин Возняцки в матче первого круга турнира серии Большого шлема "Ролан Гаррос" в Париже.

Встреча, состоявшаяся в понедельник, завершилась со счетом 0:6, 6:3, 6:3.

Возняцки в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) занимает 13-е место. Кудерметова является 68-й ракеткой мира.

Игры основной сетки "Ролан Гаррос" в женском одиночном разряде стартовали накануне. От России во второй круг пробилась Анастасия Потапова. Вылетели из соревнования Светлана Кузнецова и Софья Жук.

теннис Ролан Гаррос

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