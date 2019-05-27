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Виталия Дьяченко упустила победу над Сереной Уильямс на "Ролан Гаррос"

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Россиянка Виталия Дьяченко потерпела поражение от американки Серены Уильямс в первом круге теннисного турнира Серии Большого шлема "Ролан Гаррос".

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Встреча завершилась со счетом 2:6, 6:1, 6:0 в пользу Уильямс. Продолжительность матча составила 1 час 30 минут.

В настоящее время Дьяченко занимает 83-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), Уильямс – 10-е.

Ранее соперницы встречались в официальных матчах один раз. Победу одержала представительница США. Теперь счет по победам 2-0 в ее пользу.

Не удалось во второй круг пробиться россиянке Вере Звонаревой. Со счетом 4:6, 2:6 она уступила испанке молдавского происхождения Алене Большовой. Соперницы провели на корте 1 час 34 минуты.

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Большова занимает 137-е место в рейтинге WTA, Звонарева – 78-е. Ранее в официальных матчах друг против друга они не встречались.

В свою очередь, Екатерина Александрова смогла выйти во второй круг, одержав победу над румынкой Михаэлой Бузернеску – 6:4, 6:4. Игра продолжалась 1 час 25 минут.

Сейчас Александрова занимает 58-е место в рейтинге WTA, Бузернеску – 33-е.

Счет по победам в личных встречах сравнялся – 1-1.

Игры основной сетки "Ролан Гаррос" в женском одиночном разряде стартовали накануне. От России во второй круг уже пробились Анастасия Потапова и Вероника Кудерметова. Выбыли из соревнования Светлана Кузнецова, Софья Жук и Анастасия Павлюченкова.

теннис Ролан Гаррос

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