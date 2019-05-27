Не выходивший на связь с "Локомотивом" Денисов покинул клуб

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Московский футбольный клуб "Локомотив" и капитан команды, полузащитник Игорь Денисов решили прекратить дальнейшее сотрудничество.

Решение о расторжении контракта было принято по обоюдному согласию сторон, говорится в сообщении пресс-службы клуба.

"Сегодня наши пути расходятся, но время, проведенное в команде, всегда буду вспоминать с теплотой. Благодарю всех, кто был рядом - руководство и сотрудников клуба, администраторов, медиков, партнеров по команде, тренерский штаб и особенно Юрия Павловича Семина, к которому я отношусь с большим уважением, и отдельное спасибо болельщикам, которые приняли меня таким, какой я есть, ваша поддержка – моя самая главная победа", - приводятся слова Денисова.

"Спасибо болельщикам, которые приняли меня таким, какой я есть, ваша поддержка – моя самая главная победа".



Игорь Денисов покидает "Локомотив" 👇https://t.co/testyql8WY pic.twitter.com/ZKYtwZKxEK — ФК "Локомотив" (@fclokomotiv) 27 мая 2019 г.

"Я признателен "Локомотиву" за возможность играть в клубе, который ставит перед собой самые высокие цели, борется за трофеи, участвует в Лиге чемпионов", - сказал футболист.

По словам генерального директора ФК "Локомотив" Василия Кикнадзе, решение о расторжении контракта "было взвешенным".

"Переговоры прошли с максимальным уважением сторон друг к другу. В клубе высоко ценят вклад Игоря в победы "Локомотива". Игорь - вожак чемпионской команды, и это навсегда останется в истории клуба и в сердцах наших болельщиков".

Ранее в мае сообщалось, что Денисов перестал выходить на связь с клубом. Тот же Кикнадзе 10 мая говорил, что футболист не появляется в расположении команды и не выходит на связь "уже больше двух недель".

"Сейчас мои коллеги выясняют, что с ним происходит. Если официально, то он на больничном. Других изменений нет. Я хочу, по крайней мере, переговорить с игроком. Для меня важнее переговорить со спортсменом, чем с любым его представителем. Глаза в глаза, чтобы понимать, что происходит. Потому что сложилась странная ситуация", - приводил слова Кикнадзе "Спорт-Экспресс".

Игорь Денисов выступал в "Локомотиве" с 2017 года, в составе команды стал чемпионом России, обладателем Кубка России. До этого он защищал цвета "Зенита", где трижды выиграл чемпионат России, дважды – Суперкубок России, по разу Кубок УЕФА, Суперкубок УЕФА, Кубок России.