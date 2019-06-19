Мишеля Платини освободили из-под стражи

Полиция допросила бывшего президента УЕФА по делу о выборе Катара страной-хозяйкой чемпионата мира-2022 по футболу

Мишель Платини выходит с допроса Фото: epa/vostock-photo

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Бывшего главу УЕФА Мишеля Платини выпустили из-под стражи, сообщила газета Le Monde.

Французская полиция задержала Платини по делу о нарушениях при выборе страны-хозяйки чемпионата мира по футболу 2022 года. Это право досталось Катару. Следствие подозревает, что выборы были коррупционными. Для этого бывшего президента УЕФА несколько часов допрашивали. Допрос закончился в ночь на среду, около 1:00 по местному времени (около 4:00 по Москве).

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер обвинил Платини в нарушении "джентльменского соглашения". Якобы во время голосования в 2010 году право провести чемпионат мира-2022 должно было достаться США. В 2015 году Платини сказал агентству Associated Press, что "мог бы" участвовать в этом "соглашении", однако передумал в ноябре 2010 года. Тогда он встречался с президентом Франции Николя Саркози и принцем Катара Тамином бен Хамадом аль-Тани.

Платини возглавлял УЕФА с 2007 по 2015 год и был отстранен от должности комиссией по этике. Сейчас действует четырехлетний срок отстранения Платини от любой деятельности, связанной с футболом.