Денис Глушаков покинул "Спартак"

Денис Глушаков Фото: ТАСС, Станислав Красильников

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Московский футбольный клуб "Спартак" объявил о расставании с капитаном команды Денисом Глушаковым.

"Спартак" и полузащитник Денис Глушаков расторгли трудовой договор по обоюдному соглашению сторон", - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

"Благодарим Дениса за большой вклад в победы "Спартака" последних лет и желаем успехов в дальнейшей карьере", - говорится в сообщении.

Недавно спортсмен выступил с заявлением, в котором усомнился в том, что останется в "Спартаке".

"Я не знаю, что будет со мной дальше. Буду я в "Спартаке" или нет", - написал полузащитник в своем обращении к болельщикам и журналистам в инстаграме.

"А если точнее, дадут ли мне играть в "Спартаке" те, кто против меня за пределами клуба? Этого я не знаю. Зато знаю, что останусь таким, какой я есть. И самое важное для меня, что пацаны в команде все понимают!" – подчеркнул он.

По ходу прошлого сезона капитан "Спартака" попал в опалу к болельщикам команды из-за конфликта со вскоре уволенным главным тренером Массимо Каррерой.

По словам Глушакова, он всегда "бился за команду и коллектив", "говорил все в глаза тренеру и команде, "делал все, чтобы "Спартак" добивался результата".

Глушаков и конфликт в "Спартаке"

Итальянец Массимо Каррера, будучи главным тренером "Спартака" перевел Глушакова в дубль. Это случилось после того, как футболист поставил "лайк" к критическим высказываниям актера Дмитрия Назарова в отношении Карреры осенью 2018 года.

Вскоре Каррера был отправлен в отставку, и Глушаков сразу же был возвращен в основной состав, спортсмену вернулся статус капитана. Такая цепь событий явно не устроила активную часть фанатов "Спартака", которые устраивали обструкцию Глушакову в каждой игре. Один из болельщиков получил 10 суток ареста за попытку атаковать игрока на поле во время матча.

Противоположную позицию занимают партнеры по команде: они устраивали акции в поддержку своего капитана.

Глушаков и годы в "Спартаке"

Денис Глушаков перешел в "Спартак" из московского "Локомотива в 2013 году. В 2017 году вместе со "Спартаком" выиграл чемпионат России и Суперкубок России. Всего Глушаков провел за "Спартак" 173 матча и забил 23 мяча.

В составе сборной России выступал на чемпионате мира-2014, а также чемпионатах Европы в 2012 и 2016 годах. Планировал сыграть на чемпионате мира-2018 в России, однако лишился места в национальной команде.